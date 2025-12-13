मनोरंजन

आस्था से जुड़ा है, इसलिए भगवान शिव का रोल निभाना मेरे लिए चुनौतीपूर्ण है: अविनेश रेखी

Dec 13, 2025, 05:18 AM

मुंबई, 12 दिसंबर (आईएएनएस)। टीवी इंडस्ट्री में पौराणिक कहानियों पर कई शोज बनाए जाते हैं। इस कड़ी में इन दिनों नए शो 'गाथा शिव परिवार की- गणेश कार्तिकेय' की जबरदस्त चर्चा है। इस शो में भगवान शिव का किरदार अभिनेता अविनेश रेखी निभा रहे हैं।

उनका कहना है कि भगवान शिव का रोल निभाना गर्व की बात है, लेकिन साथ ही यह एक चुनौती भी है, क्योंकि यह किरदार लाखों लोगों के लिए आस्था से जुड़ा हुआ है और भावनात्मक रूप से महत्वपूर्ण है।

अविनेश रेखी ने कहा, "भगवान शिव का रोल निभाना मेरे लिए सम्मान के साथ-साथ बड़ी जिम्मेदारी भी है। जब मैं इस किरदार की तैयारी कर रहा था, तो मुझे यह ध्यान रखना पड़ा कि दर्शकों को भगवान शिव की गहराई, उनका शांतिपूर्ण स्वभाव और उनके कर्मों में विद्यमान बुद्धिमानी का अनुभव हो। यह रोल मेरे लिए केवल अभिनय नहीं है, बल्कि एक भावनात्मक यात्रा है, जिसमें श्रद्धा और सम्मान दोनों शामिल हैं।"

अभिनेता ने कहा, ''मुझे इस भूमिका में अपनी अलग पहचान बनाने का अवसर मिला है। मैं भगवान शिव की भावनाओं, दर्शन और भक्तों के प्रति उनके प्रेम को सही ढंग से दर्शकों तक पहुंचाने के लिए पूरी मेहनत कर रहा हूं। मेरा मानना है कि भगवान शिव की चुप्पी में भी गहराई है, एक खास संदेश छिपा है। मैं चाहता हूं कि दर्शक मेरे अभिनय से भगवान शिव की मूरत के पीछे छिपे दर्शन और उनके आंतरिक गुणों को महसूस करें।''

इस नए शो में अविनेश रेखी ने मोहित मलिक को रिप्लेस किया है। मोहित मलिक अन्य प्रोजेक्ट्स और व्यस्तताओं की वजह से शो से बाहर हो गए।

अविनेश ने कहा, ''मुझे टीम का पूरा समर्थन और भरोसा मिला। मेकर्स का विश्वास बहुत मायने रखता है। दर्शकों के साथ जुड़ने और भगवान शिव की यात्रा को सही तरीके से पेश करने को लेकर मैं काफी उत्साहित हूं।''

'गाथा शिव परिवार की- गणेश कार्तिकेय' हर सोमवार से शनिवार तक सोनी सब चैनल पर प्रसारित होता है। इस शो में श्रेनु पारिख माता पार्वती की भूमिका निभा रही हैं, जबकि एकांश कथोटिया और सुभान खान भगवान कार्तिकेय और भगवान गणेश का रोल निभा रहे हैं।

