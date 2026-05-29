‘थोड़ी सी उम्मीद, थोड़ा सा आसमान’ में आरती बिराजदार बनेंगी 'वैदेही', दिखाएंगी सीमाओं से परे सपनों की ताकत

मुंबई: अभिनेत्री आरती बिराजदार अपने नए शो ‘थोड़ी सी उम्मीद, थोड़ा सा आसमान’ के साथ दर्शकों के सामने खास अंदाज में आने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। आरती इस शो में मुख्य भूमिका में नजर आएंगी।

यह शो एक साधारण सी लड़की वैदेही की कहानी है, जो शिकायत करने के बजाय दृढ़ इरादे से आगे बढ़ती है और अपनी सीमाओं से परे सपने देखती है। शो का प्रोमो जारी कर दिया गया है, जिसमें आरती वैदेही के किरदार में नजर आएंगी।

आरती बिराजदार ने बताया, “मैं इस शो का हिस्सा बनकर बहुत उत्साहित हूं। वैदेही एक शानदार किरदार है। वह बाहर से वह बहुत सीधी-सादी दिखती है, लेकिन उसके अंदर अपार ताकत, बुद्धिमत्ता और आत्म-सम्मान भरा हुआ है। वह कभी हार नहीं मानती। चाहे दुनिया उसे नजरअंदाज करे या कम आंके, वह चुपचाप सही काम करती रहती है। बिना किसी तारीफ या शोहरत की उम्मीद के वह कड़ी मेहनत करती है और अपने पिता का सपना पूरा करना चाहती है। वह एक अधिकारी बनना चाहती है।”

शो कोल्हापुर के शानदार माहौल पर आधारित है। प्रोमो में एक गांव के बड़े मैदान में भव्य रामलीला का मंचन दिखाया गया है। पूरा मैदान उत्सव के दौरान जोश, तालियों और रंग-बिरंगी रोशनियों से जगमगा रहा है। इसी दौरान वैदेही को दिखाया गया है, जो अपनी साधारण सूरत के कारण किसी की नजर में नहीं आती। सब खूबसूरती और ग्लैमर की तारीफ कर रहे होते हैं, लेकिन वैदेही चुपचाप पीछे खड़ी अपना काम करती रहती है।

अचानक बिजली चली जाती है और रामलीला बीच में रुकने का खतरा पैदा हो जाता है। चारों तरफ अफरा-तफरी मच जाती है। ठीक इसी वक्त वैदेही अपनी हिम्मत और तेज सोच के साथ आगे आती है। अपनी तकनीकी जानकारी का इस्तेमाल कर वह बिजली वापस लाती है और रामलीला को फिर से शुरू करवाने में मदद करती है।

आरती ने आगे बताया, “दर्शक इस शो में एक ऐसी लड़की की भावुक और प्रेरणादायक कहानी देखेंगे, जो सीमाओं से परे सपने देखती है। मुझे उम्मीद है कि लोग वैदेही से जुड़ाव महसूस करेंगे और अपनी जिंदगी का कुछ हिस्सा उसमें देख पाएंगे।”

‘थोड़ी सी उम्मीद, थोड़ा सा आसमान’ का प्रसारण ‘सन नियो’ चैनल पर होगा।

--आईएएनएस

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