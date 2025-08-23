मनोरंजन

आर्यन खान की डेब्यू सीरीज के गाने का टीजर आउट, युवाओं के बीच मचा रहा धूम

Aug 23, 2025, 03:44 AM

मुंबई, 22 अगस्त (आईएएनएस)। बॉलीवुड के किंग खान (शाहरुख खान) के बेटे आर्यन खान की बहुप्रतीक्षित वेब सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' का फैंस को इंतजार है। इस सीरीज के नए गाने 'बदली-सी हवा' की एक झलक रिलीज कर दी है, जो कि युवाओं के बीच सुर्खियां बटोर रही है।

मेकर्स ने पहली झलक अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट की, जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा, "कल से बदलने वाली है, हवा....गाना देखना न भूलें! कल गाना 'बदली-सी हवी' रिलीज होगा। 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' 18 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी।"

गाने की पहली झलक में अभिनेता लक्ष्य अपनी शानदार मौजूदगी और डांस मूव्स के साथ छाए हुए हैं, जो निश्चित रूप से युवा दर्शकों को आकर्षित कर रहा है।

शाहरुख खान के बेटे और इस सीरीज के डायरेक्टर आर्यन खान ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर इस गाने की पहली झलक पोस्ट की है।

हाल ही में हुए सीरीज के ग्रैंड लॉन्च इवेंट पर आर्यन ने पहली बार सभी के सामने भाषण दिया था और अपनी ईमानदारी और मजाकिया अंदाज से फैंस का दिल जीत लिया।

इवेंट का एक पल खासा वायरल हो रहा है, जिसमें आर्यन अपने पिता की तरह ह्यूमर का तड़का लगाते हुए बता रहे थे कि वह तीन रातों से भाषण की तैयारी कर रहे थे और नर्वस थे। आर्यन ने हंसते हुए कहा कि उन्होंने पावर कट या टेलीप्रॉम्प्टर खराब होने की स्थिति के लिए हाथ से लिखे नोट और टॉर्च अपने साथ रखी थी।

इसके बाद जब उन्होंने कहा, “और अगर तब भी मुझसे कोई गलती हो जाए, तो पापा हैं ना,” तो शाहरुख ने मंच पर आकर अपनी पीठ दिखाई, जिस पर आर्यन का भाषण चिपकाया हुआ था। यह पल सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

सीरीज में बॉबी देओल, लक्ष्य, सिहार बांबा, मनोज बावा, मोना सिंह, मनीष चौधरी, राघव जुएल, अन्या सिंह और गौतमी कपूर जैसे सितारे हैं, साथ ही सलमान खान, करण जौहर और रणवीर सिंह के कैमियो भी हैं। आर्यन खान, बिलाल सिद्दीकी और मानव चौहान द्वारा निर्मित यह सीरीज 18 सितंबर को रिलीज होगी।

