मनोरंजन

आरव के 23वें बर्थडे पर भावुक हुए अक्षय कुमार, सोशल मीडिया पर शेयर किया नोट

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Sep 16, 2025, 05:44 AM

मुंबई, 15 सितंबर (आईएएनएस)। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार के बेटे आरव सोमवार को अपना 23वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस मौके पर अभिनेता ने बेटे को बधाई देते हुए एक भावुक नोट लिखा है।

इस पोस्ट के साथ उन्होंने आरव के साथ एक खूबसूरत तस्वीर भी शेयर की है। इसे शेयर करते हुए अक्षय कुमार ने लिखा, "23वां जन्मदिन मुबारक हो, आरव। जब मैं 23 साल का था तो स्क्रीन पर लोगों को पीछे छोड़ने के तरीके सीख रहा था। अब तुम हर दिन मुझे डिनर टेबल पर हर बहस में हराते हो, तकनीक से लेकर फैशन तक में। इसे देखकर एक अजीब सा एहसास होता है। देखते ही देखते इतना बड़ा हो गया है यार तू... तुम मुझे मेरी ही कहानी में एक साइडकिक महसूस करवाते हो। तुम्हें मैं बहुत प्यार करता हूं। मेरे जीवन के सबसे बेहतरीन 23 सालों के लिए चीयर्स, क्योंकि ये तुम्हारे साथ रहे हैं।"

अक्षय कुमार की इस पोस्ट पर लोग कमेंट करते हुए आरव को जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं।

इसी के साथ ही ट्विंकल खन्ना ने भी यही तस्वीर शेयर करते हुए बेटे आरव को जन्मदिन की बधाई दी है।

वर्क फ्रंट की बात करें तो बहुत जल्द ट्विंकल खन्ना का नया शो ‘टू मच विद काजोल और ट्विंकल’ शुरू होने वाला है। इसमें काजोल भी उनके साथ एक टॉक शो को होस्ट करती दिखाई देंगी।

अक्षय कुमार की बात करें तो वो बहुत जल्द फिल्म 'जॉली एलएलबी-3' में दिखाई देंगे। इसमें अरशद वारसी, अमृता राव और सौरभ शुक्ला भी हैं। इस फ्रेंचाइजी का यह तीसरा पार्ट है। यह 19 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इसे सुभाष कपूर ने डायरेक्ट किया है। इसमें दोनों जॉली की भिड़ंत के साथ ही एक गंभीर मुद्दे पर कोर्ट में बहस दिखाई देगी।

फिल्म के प्रचार के लिए अक्षय कुमार हाल ही में सलमान खान के रियलिटी शो 'बिग बॉस-19' में भी गए थे। यहां पर उन्होंने होस्ट की भूमिका निभाई और कंटेस्टेंट की खूब क्लास लगाई।

--आईएएनएस

जेपी/एएस

Related posts

Loading...

More from author

Loading...