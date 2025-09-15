मनोरंजन

आरती सिंह ने पति दीपक संग वेकेशन में 'बिजुरिया' गाने पर किया शानदार डांस

Sep 15, 2025

मुंबई, 15 सितंबर (आईएएनएस)। अभिनेत्री आरती सिंह इन दिनों पति दीपक संग वेकेशन इंजॉय कर रही हैं। उन्होंने सोमवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वह बॉलीवुड के ट्रेंडिंग गाने पर डांस करती नजर आ रही हैं।

अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वह मूविंग सेल्फी स्टैंड पर ट्रेंडिंग सॉन्ग 'बिजुरिया' गाने की धुन पर डांस करती दिख रही हैं।

उन्होंने वीडियो को कैप्शन दिया, "हॉलीवुड में बॉलीवुड 'बिजुरिया'।"

आरती सिंह टीवी सीरियल्स और रियलिटी शोज जैसे 'बिग बॉस' में अपनी शानदार मौजूदगी के लिए जानी जाती हैं। फैंस उनकी इस वीडियो की जमकर तारीफ कर रहे हैं। वे कमेंट सेक्शन में कई तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं।

सॉन्ग 'बिजुरिया' अपकमिंग फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' का है। सोनू निगम और असेस कौर की आवाज में इस गाने का म्यूजिक तनिष्क बागची और रवि पवार ने मिलकर तैयार किया। वहीं, इसके बोल भी सोनू निगम और तनिष्क बागची ने लिखे हैं।

फिल्म के रिलीज होने से पहले ही गाना सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड कर रहा है। कई सेलेब्स और इंफ्लूएंसर इस गाने पर रील्स बनाकर ट्रेंड में शामिल हो रहे हैं। इससे पहले जाह्नवी, ईशान, विशाल, मनीष पॉल और अंगद नेगी समेत कई सेलेब्स इसमें वीडियोज बनाए हैं।

दिलचस्प बात यह है कि 'बिजुरिया' पहली बार 1999 में रिलीज हुआ था। यह सोनू निगम के एल्बम 'मौसम' का सुपरहिट ट्रैक था, जिसे सोनू ने खुद गाया और लिखा था। इसका म्यूजिक रवि पवार ने कंपोज किया था।

'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' फिल्म का लेखन और निर्देशन शशांक खेतान ने किया है। वहीं, इसका निर्माण धर्मा प्रोडक्शंस कर रहा है।

आरती सिंह और दीपक चौहान ने 25 अप्रैल 2024 को मुंबई के इस्कॉन मंदिर में शादी की थी। वहीं, दोनों ने एक साल पूरे होने पर उत्तराखंड के पवित्र त्रियुगीनारायण मंदिर में दोबारा शादी की, दोनों ने फिर प्रतिज्ञाएं दोहराकर अपनी शादी की पहली सालगिरह मनाई थी।

--आईएएनएस

एनएस/एबीएम

