'आपकी तारीफ में क्या ही कहूं', त्रिशाकर मधु और पवन सिंह की वीडियो कॉल के स्क्रीनशॉट ने मचाया भोजपुरी इंडस्ट्री में बवाल

मुंबई, 14 दिसंबर (आईएएनएस)। भोजपुरी एक्ट्रेस त्रिशाकर मधु ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक ऐसा पोस्ट किया, जिसने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी। इस पोस्ट में उन्होंने किसी फिल्म या गाने का प्रमोशन नहीं किया, बल्कि अपने करियर से जुड़े एक अहम रिश्ते को सामने रखा।

इस पोस्ट में पावर स्टार पवन सिंह के साथ उनकी वीडियो कॉल का एक स्क्रीनशॉट नजर आया। यह पोस्ट इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है और भोजपुरी सिनेमा के चाहने वालों के बीच चर्चा का विषय बन गया है।

इंस्टाग्राम पोस्ट में त्रिशाकर मधु ने पवन सिंह के साथ वीडियो कॉल का एक स्क्रीनशॉट साझा किया, जिसमें दोनों हल्की मुस्कुराहट के साथ बातचीत करते नजर आ रहे हैं। एक्ट्रेस ने कैप्शन में पवन सिंह का आभार जताते हुए लिखा, ''पवन जी, सबसे पहले तो हर चीज के लिए दिल से धन्यवाद। सचमुच मैंने अपने करियर की शुरुआत आपके साथ की और आज भी आपको अपनी प्रेरणा मानती हूं। आपकी तारीफ में क्या ही कहूं। हर शब्द छोटा लगने लगता है। बस इतना ही कहना चाहती हूं, टीआरपी के पावर पैकेज को ढेर सारा प्यार। एक बार फिर सब कुछ के लिए धन्यवाद।''

इस पोस्ट को फैंस ने खूब सराहा और कमेंट सेक्शन में जमकर प्रतिक्रिया दी।

एक यूजर ने लिखा, ''आपका अपने सीनियर कलाकार के लिए ऐसा सम्मान काबिलेतारीफ है।'' दूसरे यूजर ने पूछा, ''अगली बार ये जोड़ी स्क्रीन पर कब नजर आएगी?'

अन्य फैंस ने कमेंट्स में पवन सिंह के लिए 'टीआरपी किंग' और 'पावरस्टार' लिखा। किसी ने दोनों की जोड़ी को बेस्ट बताया, तो किसी ने दिल और फायर वाले इमोजी कमेंट्स में भेजे।

त्रिशाकर मधु की बात करें, तो उन्होंने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की थी और धीरे-धीरे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेस में शामिल हो गईं। उन्होंने पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, और अरविंद अकेला कल्लू जैसे सुपरस्टार्स के साथ काम किया है। उनके वीडियो एल्बम और फिल्मों की वजह से उन्हें भोजपुरी सिनेमा में खास पहचान मिली है। सोशल मीडिया पर उनके पोस्ट हमेशा चर्चा में रहते हैं और फैंस उनके हर नए पोस्ट का बेसब्री से इंतजार करते हैं।

--आईएएनएस

पीके/वीसी