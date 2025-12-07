'आपके बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकती', जेनेलिया डिसूजा ने मां के जन्मदिन पर जताया प्यार और आभार

मुंबई, 7 दिसंबर (आईएएनएस)। जेनेलिया डिसूजा देशमुख की गिनती चर्चित अभिनेत्रियों में होती है। रविवार को अभिनेत्री ने अपनी मां के जन्मदिन के मौके पर सोशल मीडिया पर एक खास नोट शेयर किया।

अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर मां के साथ तस्वीर शेयर की और इमोशनल नोट लिखा, "मेरी प्यारी मां, देखो न, हर साल आप और भी ज्यादा खूबसूरत होती जा रही हो। मैं उम्मीद करती हूं कि मेरे साथ ही ऐसा ही हो। मां आपको पता है कि आप पूरे परिवार की जान, पार्टी की शान और अब तो अपने नाती-नातियों की भी सबसे प्यारी पार्टी क्वीन बन गई हो। इसके लिए ढ़ेर आपको दिल से धन्यवाद।"

अभिनेत्री ने आगे लिखा, "ये तो तय है कि आपके बिना मैं जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकती हूं। मैं शायद हर दिन भले ही आपको ये न कह सकूं कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूं, लेकिन आज कह रही हूं कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूं। जन्मदिन की ढेर सारी बधाई मम्मा! आपका आज का दिन आपका और आने वाला पूरा साल खुशियों, हंसी और प्यार से भरा हो।"

अभिनेत्री की पोस्ट फैंस, दोस्तों और साथी कलाकारों को काफी पसंद आ रही है। वे कमेंट सेक्शन पर तरह-तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अभिनेता संजय कपूर और पुलकित सम्राट ने हार्ट इमोजी के साथ प्रतिक्रिया और शुभकामनाएं दी।

बता दें कि अभिनेत्री की मां जीनेट डिसूजा ने उनके करियर को आगे बढ़ाने में काफी मदद की थी। जीनेट डिसूजा पहले किसी कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर थीं, लेकिन जेनेलिया के करियर को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी थी ताकि वे अपनी बेटी के करियर में मदद कर सकें।

अभिनेत्री जेनेलिया जल्द ही निर्देशक राम गोपाल वर्मा की फिल्म 'पुलिस स्टेशन में भूत' में नजर आएंगी। इस फिल्म में जेनेलिया के अलावा, मनोज बाजपेयी और राम्या राम्या कृष्णन मुख्य भूमिका में होंगे। फिल्म का निर्माण वेव एमिरेट्स मीडिया प्रोडक्शन और कर्मा मीडिया एंटरटेनमेंट मिलकर कर रहे हैं। साल 2026 में इसके रिलीज की उम्मीदें जताई जा रही हैं।

--आईएएनएस

एनएस/एएस