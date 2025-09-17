'आपके बिना घर अधूरा लगता है', रणवीर शौरी ने पिता कृष्ण देव को पुण्यतिथि पर किया याद

मुंबई, 16 सितंबर (आईएएनएस)। अभिनेता रणवीर शौरी ने मंगलवार को अपने दिवंगत पिता कृष्ण देव शौरी को उनकी पुण्यतिथि पर याद किया। इस दौरान उन्होंने सोशल मीडिया पर पिता की एक तस्वीर शेयर की और भावुक संदेश भी लिखा।

रणवीर शौरी ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर अपने दिवंगत पिता की एक दुर्लभ पुरानी तस्वीर पोस्ट की और लिखा, "आज अपने पिता कृष्ण देव शौरी को उनकी पुण्यतिथि पर याद कर रहा हूं। आपके बिना घर अधूरा लगता है, पापा। आपकी बहुत याद आती है।"

आपको बता दें कि रणवीर शौरी के पिता के.डी. शौरी ने 16 सितंबर 2022 को 92 वर्ष की आयु में मुंबई में अंतिम सांस ली थी। तब अभिनेता ने सोशल मीडिया पर अपने दिवंगत पिता की एक तस्वीर और एक भावुक नोट पोस्ट करके फैंस को इसके बारे में बताया था। अपने संदेश में उन्होंने अपने पिता को अपनी प्रेरणा और सुरक्षा का सबसे बड़ा स्रोत बताया था।

कृष्ण देव शौरी को केडी शौरी के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने 1970 और 80 के दशक में "जिंदा दिल," "बे-रहमान," और "बद और बदनाम" जैसी फिल्मों के साथ एक निर्माता के रूप में फिल्म उद्योग में अपनी पहचान बनाई थी। बाद में उन्होंने 1988 की फिल्म "महा-युद्ध" से निर्देशन के क्षेत्र में कदम रखा। इस फिल्म में गुलशन ग्रोवर, मुकेश खन्ना, कादर खान और परेश रावल जैसे कलाकार साथ काम कर रहे थे।

वहीं रणवीर शौरी के वर्क फ्रंट की बात करें तो हाल ही में वो क्राइम-फैमिली कॉमेडी ड्रामा "बिंदिया के बाहुबली" में नजर आए थे। राज अमित कुमार ने इसे लिखा और डायरेक्ट किया है। इसमें सौरभ शुक्ला, रणवीर शौरी, सीमा बिस्वास और शीबा चड्ढा जैसे कलाकार हैं।

रणवीर ने आईएएनएस को दिए एक इंटरव्यू में सीरीज की खासियत के बारे में बात की थी। उन्होंने बताया था कि यह सीरीज दूसरी क्राइम-ड्रामा से हटकर है।

रणवीर ने आईएएनएस से कहा था, "मुझे लगता है कि इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें थोड़ी संवेदनशीलता है, इस चीज के प्रति थोड़ा संवेदनशील दृष्टिकोण है। इस शैली पर खूब फिल्में बनी हैं और सफल भी रही हैं, मगर इसकी संवेदनशीलता इसे अलग बनाती है।"

यह सीरीज 8 अगस्त 2025 को अमेजन एमएक्स प्लेयर पर रिलीज हुई थी।

--आईएएनएस

जेपी/एएस