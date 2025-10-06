मनोरंजन

'आपकी बाहों में मुझे अपना घर मिल गया', पति यश कुमार से निधि झा ने बयां की दिल की बात

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Oct 06, 2025, 09:06 AM

मुंबई, 6 अक्टूबर (आईएएनएस)। भोजपुरी अभिनेत्री निधि झा अपनी शानदार एक्टिंग और दमदार किरदारों के लिए जानी जाती हैं, लेकिन इस बार वह अपनी एक निजी और बेहद खास तस्वीर के कारण चर्चा में हैं। सोमवार को उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक ऐसी तस्वीर शेयर की जिसने उनके चाहने वालों के दिलों को छू लिया।

सोशल मीडिया के इस दौर में ज्यादातर कलाकार अपने जीवन के हर पड़ाव को फैंस के साथ साझा करते हैं, ऐसे में निधि झा भी पीछे नहीं रहीं।

इंस्टाग्राम पर पोस्ट की गई इस तस्वीर में निधि झा अपने पति यश कुमार के साथ समुद्र किनारे खड़ी हैं। दोनों मिलकर हाथों से हार्ट बनाते हुए कैमरे के लिए पोज दे रहे हैं। इस फोटो में उनका बेबी बंप भी नजर आ रहा है। कैप्शन के जरिए निधि ने अपनी दिल की बातें साझा कीं। उन्होंने बताया कि यश केवल उनके जीवनसाथी नहीं हैं, बल्कि उनके सबसे अच्छे दोस्त हैं।

उन्होंने कैप्शन में लिखा, "आपकी बाहों में मुझे अपना घर मिल गया है और आपके दिल में मुझे हमेशा के लिए सुकून मिल गया है। हम सिर्फ पति और पत्नी नहीं हैं। हम एक आत्मा हैं, सबसे अच्छे दोस्त हैं और हमारी प्रेम कहानी सितारों में लिखी गई है।"

निधि झा और यश कुमार की जोड़ी भोजपुरी इंडस्ट्री में काफी चर्चित रही है। दोनों ने एक-दूसरे के साथ कई प्रोजेक्ट्स में काम किया, लेकिन उनके बीच का रिश्ता सिर्फ पर्दे तक ही सीमित नहीं रहा।

दोनों की नजदीकियां साल 2018 में रिलीज हुई फिल्म 'इंडिया वर्सेस पाकिस्तान' के सेट से बढ़ना शुरू हो गई थीं, और इसी साल यश का अपनी पहली पत्नी अंजना सिंह के साथ डिवोर्स भी हुआ था।

सेट पर शुरू हुई दोस्ती कब प्यार में बदली, इसका पता खुद दोनों को भी धीरे-धीरे चला। लंबे समय तक एक-दूसरे को समझने और साथ निभाने के बाद दोनों ने साल 2022 में शादी का फैसला किया।

शादी के कुछ समय बाद ही दोनों ने अपने पहले बच्चे का स्वागत किया, जिसका नाम उन्होंने शिवाय रखा। अब दोनों जल्द ही अपने दूसरे बच्चे का स्वागत करने वाले हैं।

--आईएएनएस

पीके/वीसी

Related posts

Loading...

More from author

Loading...