'आप नहीं तो मैं कुछ नहीं', अक्षरा सिंह ने फैंस को कहा शुक्रिया

Aug 31, 2025, 06:37 PM

मुंबई, 31 अगस्त (आईएएनएस)। भोजपुरी सिनेमा की जानी मानी अदाकारा अक्षरा सिंह ने 30 अगस्त को अपना 32वां जन्मदिन मनाया। इस मौके पर हर आमो खास ने उन्हें जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयां दी। सोशल मीडिया पर बेहद एक्टिव रहने वाली स्टार ने भी सबका आभार जताने में देरी नहीं की। रविवार को उन्होंने सबको शुक्रिया अदा किया।

रविवार को अक्षरा सिंह ने इंस्टाग्राम पर कुछ खास तस्वीरें साझा कीं, जिसमें उनका पारंपरिक अंदाज और उनके चेहरे की सादगी लोगों को खूब पसंद आ रही है। महादेव के प्रति श्रद्धाभाव में इनमें साफ देखा जा सकता है।

अक्षरा सिंह ने जो तस्वीरें इंस्टाग्राम पर साझा की हैं, उनमें वह मंदिर परिसर में खड़ी नजर आ रही हैं। उन्होंने सफेद रंग की साड़ी पहन रखी है, जिसका पल्लू झालरदार है और उस पर रंग-बिरंगे फूलों की खूबसूरत कढ़ाई की गई है। इस पारंपरिक लुक में उन्होंने एक लाल रंग का चोला भी ओढ़ा हुआ है। उन्होंने बाल खुले रखे हैं और बिना ज्यादा मेकअप के वह बेहद सुंदर दिखाई दे रही हैं।

इस पोस्ट के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, ''जन्मदिन सफल रहा महादेव के स्पर्श से... बहुत-बहुत आभार आप सबका जिन्होंने अपना समय निकाल के मुझे याद किया और अपना प्यार दिया। आप नहीं तो मैं कुछ नहीं।''

उनके पोस्ट पर फैंस जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कई फैंस ने उन्हें कमेंट्स में "शिव की भक्तिनी" का टैग दिया, तो कई ने उन्हें "देवी का रूप" बताया।

एक फैन ने लिखा, "आपकी सादगी और भक्ति दोनों लाजवाब हैं, अक्षरा जी। सच में आजकल ऐसे कलाकार कम ही होते हैं।" दूसरे फैन ने लिखा, "आप तो बिल्कुल देवी लग रही हैं इस रूप में... महादेव की कृपा सदा आप पर बनी रहे।"

कुछ ने लिखा, "लाल चोला और सफेद साड़ी में आप एकदम भक्तिन जैसी लग रही हैं, मन को सुकून मिला देखकर।"

--आईएएनएस

पीके/केआर

