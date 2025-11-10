'आप हमेशा मेरे दिल में रहेंगी', आरती सिंह ने अपनी आंटी को किया याद

मुंबई, 10 नवंबर (आईएएनएस)। कमीडियन कृष्णा अभिषेक की बहन और अभिनेत्री आरती सिंह अब भले ही पर्दे पर कम नजर आती हैं, लेकिन वे सोशल मीडिया के जरिए प्रशंसकों के बीच मौजूदगी दर्ज करवाती रहती हैं। सोमवार को अभिनेत्री ने अपनी आंटी को याद करते हुए एक पोस्ट शेयर किया।

अभिनेत्री आरती सिंह ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर करने के बाद इमोशनल कैप्शन लिखा, जिसमें उन्होंने अपने दिल की भावनाएं व्यक्त की। अभिनेत्री ने लिखा, "एक साल हो गया और सब कुछ बदल गया है। बचपन से आज तक वही रिश्ता है। चाहे हमारे बीच बातें हों या न हों, रिश्ता हमेशा मजबूत रहा है। आंटी, मुझे आपकी बहुत याद आएगी। शायद ये मेरी किस्मत थी कि आखिरी कुछ महीनों में मैं आपसे मिलती रही थी।

अभिनेत्री ने अपनी आंटी को याद करते हुए आगे लिखा, "अगर कभी मैं आपसे ये कहती थी कि मैं कल आऊंगी, तो आप अगले दिन फोन करके मुझसे पूछती थीं कि कब आओगी, और अंकल ने भी मुझे बचपन से बेटी की तरह ही पाला है। आपने बहुत संघर्ष किया है और आपकी बेटियां हमारे लिए बेटे के समान रही हैं।"

उन्होंने अपनी आंटी की लड़कियों की तारीफ करते हुए लिखा, "जो बच्चे अपने मां-बाप की इतनी सेवा कर पाते हैं, उन्हें भगवान का आशीर्वाद मिलता है। कभी-कभी मुझे भगवान बेरहम भी लगते हैं। आंटी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूं और आपकी यादें हमेशा मेरे दिल में रहेंगी।"

आप अक्सर होली में मुझसे पूछती थीं कि दीदी और स्नेहा हैं क्या। मैं भी अपनी फैमिली और आप लोगों के साथ होली मनाने आती थी। इस बार आपने मेरे साथ होली मनाई।"

अभिनेत्री ने आगे लिखा, "मैंने और दीपक (अभिनेत्री आरती के पति) ने आपके साथ जो पल बिताए हैं, वह हमारे बहुत कम थे। आपके घर से मेरी विदाई मुझे अधूरी सी लगी। आप हमेशा सबके साथ रहें, खासकर दीदी, स्नेहा और अंकल के साथ।

अभिनेत्री ने आखिरी में लिखा, "मैं हमेशा आपसे प्यार करती रहूंगी। मुझे पता है कि आप अपनी तीन बेटियों पर गर्व करती हैं और हमेशा हमारे साथ हैं। मुझे, मम्मी, भाभी और दीपक को प्यार करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आपसे प्यार करती हूं।"

