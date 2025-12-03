मनोरंजन

Bollywood Release : आमिर खान ने एक्टर वीर दास से पूछ लिया, ये क्या बनाया है?

आमिर-वीर की मजेदार जुगलबंदी के साथ आ रही है नई जासूसी कॉमेडी फिल्म
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Dec 03, 2025, 05:22 PM
'हैप्पी पटेल: खतरनाक जासूस: आमिर खान ने एक्टर वीर दास से पूछ लिया, ये क्या बनाया है?

फिल्म का ऐलान करते हुए आमिर खान ने इंस्टाग्राम पर वीरदास के साथ एक मजेदार वीडियो पोस्ट शेयर किया। इसमें आमिर वीर को डांटते हुए पूछते हैं, "ये क्या बनाया है? मैंने तुमसे एक्शन स्पाई थ्रिलर फिल्म बनाने के लिए कहा था," जिसका जवाब देते हुए वीर कहते हैं, "सर, एक्शन तो बहुत है, पिटाई भी खूब है!"

इसके बाद आमिर हंसते हुए कहते हैं, "फिल्म में तुम्हारी पिटाई हो रही है, ये एक्शन है?"

वीडियो में आमिर पूछते हैं कि फिल्म में एक्शन, रोमांस और यहां तक कि आइटम नंबर को किस अंदाज में दिखाने वाले हैं? इसी हल्की-फुल्की बातचीत करते हुए आमिर वीर दास पर संदेह जताते हुए कहते हैं कि फिल्म फ्लॉप होगी और पब्लिक हमें मारेगी, अभी सब लोग आ रहे होंगे। इसके बाद वीर दास कहते हैं, 'लाल सिंह चड्ढा' भी तो फ्लॉप हुई थी, जिस पर आमिर नाराज होकर वीर दास की पिटाई करने लगते हैं, लेकिन वीडियो में मजा तब आता है, जब स्क्रीनिंग से पब्लिक बाहर निकलती है और फिल्म की तारीफ करती है।

वीडियो को मजेदार अंदाज में आमिर ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर कैप्शन में लिखा, "'क्या बनाया' से 'क्या बनाया' तक कॉमेडी, एक्शन, रोमांस और कुछ जासूसी चीजों के वाइल्ड राइड के लिए आप सभी लोग तैयार हो जाइए। फिल्म 'हैप्पी पटेल: खतरनाक जासूस' 16 जनवरी, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

वीर दास मशहूर स्टैंडअप कॉमेडियन और अभिनेता हैं। वे देश और विदेश में जाकर कई शोज करते हैं। उन्होंने हिंदी सिनेमा में अपने करियर की शुरुआत साल 2007 में 'नमस्ते लंदन' से की थी। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में काम किया है।

--आईएएनएस

 

 

Movie AnnouncementFilm releaseBollywood ComedyVeer DasSpy filmsentertainment newsAamir Khan

Related posts

Loading...

More from author

Loading...