आम्रपाली दुबे और निरहुआ ला रहे छठ गीत, रिलीज किया प्यारा सा पोस्टर

नई दिल्ली, 18 अक्टूबर (आईएएनएस)। भोजपुरी सिनेमा की जब भी हिट जोड़ियों की बात होती है तो आम्रपाली दुबे और निरहुआ उर्फ दिनेश लाल यादव का नाम सबसे पहले आता है। दोनों साथ में 35 से ज्यादा फिल्में कर चुके हैं और दोनों को जब भी एक साथ काम करने का मौका मिलता है, तो फैंस सुपर एक्साइटेड हो जाते हैं। अब भोजपुरी की पावर जोड़ी का नया छठ गीत रिलीज होने वाला है। खुद आम्रपाली दुबे ने इसकी जानकारी दी है।

आम्रपाली दुबे ने अपने नए छठ गीत का पहला पोस्टर फैंस के साथ शेयर किया है, जिसमें वो निरहुआ के साथ दिख रही हैं। निरहुआ ने सिर पर फलों से भरी टोकरी ले रखी है और आम्रपाली दुबे हाथ में पानी का कलश लेकर सूर्य भगवान को देख रही हैं। आम्रपाली ने पोस्टर के जरिए बताया कि पूरा गीत रविवार को 11 बजे रिलीज कर दिया जाएगा।

फैंस को पोस्टर काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है और वो गीत के रिलीज के लिए एक्साइटेड दिख रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, "गीत का इंतजार रहेगा...जय छठी मईया।"

एक अन्य यूजर ने लिखा, "पोस्टर देखकर लग रहा है कि गीत बहुत प्यारा होने वाला है।"

इससे पहले भी आम्रपाली दुबे और निरहुआ ने इस गीत से जुड़ी एक छोटी सी क्लिप शेयर की थी, जिसमें दोनों गाड़ी में बैठे दिखे थे और दोनों की आंखों में आंसू थे। पहली झलक के बाद से ही गीत को लेकर बज बना हुआ है, लेकिन फैंस को गीत देखने के लिए कुछ ही घंटे इंतजार करना पड़ेगा।

बता दें कि आम्रपाली दुबे ने निरहुआ की फिल्म 'निरहुआ हिंदुस्तानी' से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी, जिसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसी फिल्म के 4 सीजन और रिलीज हुए, जिसमें निरहुआ और आम्रपाली ने साथ काम किया। चारों ही फिल्मों को बॉक्स ऑफिस और यूट्यूब पर अच्छा रिस्पांस मिला।

इसके बाद दोनों ने 'मोकामा', 'निरहुआ चलल ससुराल', 'निरहुआ चलल ससुराल-2', 'फसल', 'संयोग', 'कलाकंद', 'जोरू भक्त', 'मेरे हस्बैंड की शादी', 'दुल्हा हिंदुस्तानी', और 'राजा डोली लेकर आ जा' जैसी फिल्मों में काम किया।

--आईएएनएस

पीएस/पीएसके