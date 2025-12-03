आम्रपाली दुबे का खास अवतार, 'बहुरानी' के रोल में दिखीं अभिनेत्री

मुंबई, 2 दिसंबर (आईएएनएस)। अभिनेत्री आम्रपाली दुबे और दिनेश लाल यादव ने साथ में कई फिल्मों में काम किया है। फैंस भी उन्हें स्क्रीन पर साथ में देखना पसंद करते हैं। दोनों फिल्म 'निरहुआ हिंदुस्तानी' में पहली बार साथ में नजर आए थे।

मंगलवार को अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वह फिल्म के मशहूर गाने 'लाखों में एक बहुरानी' पर शानदार एक्सप्रेशन देती दिखीं। वीडियो में अभिनेत्री पारंपरिक लुक में बेहद खूबसूरत नजर आ रही हैं। अभिनेत्री गोल्डन रंग की साड़ी, माथे पर बिंदी, मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र पहने सजी-धजी बहुरानी के रोल में पूरी तरह फिट बैठ रही हैं। उनके हाव-भाव और अदाएं फैंस को दीवाना बना रही हैं।

उन्होंने वीडियो पोस्ट कर लिखा, "बहुरानी।" इस फिल्म से ही अभिनेत्री ने भोजपुरी इंडस्ट्री में डेब्यू किया था। फिल्म के रिलीज के बाद अभिनेत्री रातों रात स्टार बन गई थीं। साल 2014 में रिलीज हुई फिल्म 'निरहुआ हिंदुस्तानी' में उनकी और निरहुआ की केमिस्ट्री को दर्शकों ने इतना पसंद किया कि यह जोड़ी भोजपुरी की सबसे हिट जोड़ी बन गई।

फिल्म की कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है, जो अपने सपनों की राह खोजने के लिए मुंबई जाता है, जहां पर वह एक जाल में फंस जाता है और उस पर सीरियल किलर होने का आरोप लगाया जाता है। अपनी अंतिम इच्छा के रूप में, वह एक अमीर लड़की, सोना (आम्रपाली दुबे), से शादी करने का प्रस्ताव रखता है, जो उसे टीवी पर देखती है और शादी करने का फैसला करती है।

इसके बाद फिल्म के तीन सीक्वल और बने थे। साल 2017 में 'निरहुआ हिंदुस्तानी 2' और 2018 में 'निरहुआ हिंदुस्तानी 3' रिलीज की गई थी और आखिरी सीक्वल 'निरहुआ हिंदुस्तानी 3' साल 2024 में रिलीज किया गया था। दर्शकों ने फिल्म को बेहद पसंद किया था।

--आईएएनएस

एनएस/एबीएम