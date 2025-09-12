आम्रपाली दुबे की फिल्म ‘साइकिल वाली दीदी’ का ट्रेलर जल्द होगा रिलीज

मुंबई, 11 सितंबर (आईएएनएस)। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर अभिनेत्री आम्रपाली दुबे अपने प्रशंसकों के लिए खुशखबरी लेकर आई हैं। उनकी बहुप्रतीक्षित फिल्म 'साईकिल वाली दीदी' जल्द ही टेलीविजन पर दर्शकों का मनोरंजन करने वाली है। अभिनेत्री ने इसकी जानकारी खुद सोशल मीडिया के जरिए दी।

आम्रपाली ने इंस्टाग्राम स्टोरीज सेक्शन पर फिल्म का पोस्टर पोस्ट किया, जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा, "12 सितंबर को शुक्रवार सुबह 8 बजे साईकिल वाली दीदी का ट्रेलर रिलीज होगा।"

इससे पहले मेकर्स ने इसका पहला पोस्टर साझा किया था।

अभिनेत्री ने फिल्म का पहला पोस्टर अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट किया था, जिसमें वह पर्पल कलर की साड़ी, फुल स्लीव्स ब्लाउज, मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र पहने हुए हैं, जिसमें वह पूरी तरह से सुहागिन लग रही हैं। वहीं, एक्ट्रेस किसी स्कूल के बाहर साइकिल चलाती दिख रही हैं, और साइकिल के बास्केट में स्कूल बैग भी रखा है।

अभिनेत्री पोस्ट को कैप्शन दिया था, "बहुत जल्द आप सब के बीच आ रही है, 'साईकिल वाली दीदी'।"

इश्तियाक शेख बंटी के निर्देशन में बनी फिल्म को संदीप सिंह और नीलाभ तिवारी ने मिलकर प्रोड्यूस किया है। इससे पहले भी आम्रपाली शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर कई फिल्में बना चुकी हैं। उन्होंने ‘विद्या’, ‘कलेक्टर साहिबा’, ‘मिशन मैट्रिक’, ‘शिक्षा और प्रेम’, ‘अनपढ़ पतोहिया’, ‘बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ’, और ‘कलेक्टर बहू’ जैसी कई फिल्में की हैं।

अभिनेत्री की लोकप्रियता केवल फिल्मों और म्यूजिक वीडियो तक सीमित नहीं है, बल्कि सोशल मीडिया पर भी उनकी अच्छी फैन फॉलोइंग है।

आम्रपाली दुबे ने साल 2008 में टीवी सीरियल 'सात फेरे: सलोनी का सफर' से अपने करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद उन्होंने साल 2014 में फिल्म 'निरहुआ हिंदुस्तानी' से भोजपुरी सिनेमा में एंट्री ली थी। फिर वह 'निरहुआ हिंदुस्तानी 2 और 3', 'बॉर्डर', 'निरहुआ चलल लंदन', जैसी कई फिल्मों में नजर आ चुकी हैं।

उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की बात करें तो वे जल्द ही 'स्वर्ग से प्यारा घर हमारा' और 'मातृ देवो भव:' में नजर आएंगी। इसके अलावा, वह 'सास कमाल बहू धमाल' और वेब सीरीज 'पूर्वांचल' में भी दर्शकों का मनोरंजन करेंगी।

--आईएएनएस

एनएस/डीएससी