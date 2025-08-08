मनोरंजन

आमिर खान प्रोडक्शंस ने खारिज की 'कुली' में डिस्ट्रीब्यूशन की अफवाहें

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Aug 08, 2025, 04:43 AM

मुंबई, 7 अगस्त (आईएएनएस)। सुपरस्टार रजनीकांत की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'कुली' की रिलीज का प्रशंसक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस फिल्म में बॉलीवुड के 'मिस्टर परफेक्शनिस्ट' आमिर खान के कैमियो की खबर ने उत्साह को बढ़ा दिया है।

हाल ही में अफवाह उड़ी थी कि आमिर खान फिल्म 'कुली' के डिस्ट्रीब्यूशन में शामिल हैं, लेकिन अभिनेता की प्रोडक्शन कंपनी 'आमिर खान प्रोडक्शंस' ने इन खबरों को सिरे से खारिज कर दिया है।

कंपनी ने स्पष्ट किया कि आमिर का इस फिल्म में कैमियो रोल करना, केवल निर्देशक लोकेश कनगराज और रजनीकांत के साथ दोस्ती तक सीमित है।

इस मामले पर बात करते हुए आमिर खान प्रोडक्शंस के एक प्रवक्ता ने कहा, "न तो आमिर खान और न ही उनकी टीम का कोई सदस्य फिल्म 'कुली' के डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़ा है और न ही आमिर खान ने किसी भी थिएटर मालिक या डिस्ट्रीब्यूटर को कोई फोन किया है। फिल्म में उनका छोटा रोल (कैमियो) सिर्फ डायरेक्टर लोकेश कनगराज और रजनीकांत के साथ उनकी दोस्ती की वजह से है।"

उन्होंने आगे कहा कि आमिर खान प्रोडक्शंस की पूरी टीम, खासकर आमिर खान, हाल ही में रिलीज हुई फिल्म 'सितारे जमीन पर' को यूट्यूब पर मिली जबरदस्त सफलता से बेहद खुश हैं। फिल्म को दर्शकों से जो प्यार और प्रतिक्रिया मिली है, उससे अभिभूत हैं।

बात करें रजनीकांत की फिल्म 'कुली' की, तो यह फिल्म 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इसी के साथ ही इस दिन ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की फिल्म 'वॉर 2' भी रिलीज होगी।

फिल्म 'कुली' की रिलीज से पहले डायरेक्टर लोकेश कनगराज ने गुरुवार को तिरुवन्नामलई के मशहूर शिव मंदिर में जाकर पूजा की।

उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, "अब जब 'कुली' कुछ ही दिनों में रिलीज होने वाली है, मैं पूरी टीम को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने इस फिल्म को बनाने में अपना सब कुछ लगा दिया। दो साल में कुल 140 दिनों की शूटिंग। यह प्रोजेक्ट मेरे दिल के बेहद करीब रहा है। आप सभी पर गर्व है।"

--आईएएनएस

एनएस/एबीएम

Related posts

Loading...

More from author

Loading...