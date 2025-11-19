आंखों की लालिमा कम करने के लिए आई ड्रॉप डालते थे नितीश भारद्वाज, शेयर की पुरानी यादें

नई दिल्ली, 19 नवंबर (आईएएनएस)। टीवी पर 1988 में आई बी आर चोपड़ा की 'महाभारत' में भगवान श्री कृष्ण का रोल प्ले करने वाले नितीश भारद्वाज घर-घर फेमस हुए थे।

आज भी जब भगवान श्री कृष्ण को याद किया जाता है तो नितीश भारद्वाज का नाम और चेहरा दर्शकों के सामने आता है। फिलहाल एक्टर सोशल मीडिया के जरिए फैंस से जुड़े रहते हैं और अब उन्होंने अपना एक पुराना इंटरव्यू शेयर किया है जिसमें उनके शुरुआती सफर के बारे में बताया है।

नितीश भारद्वाज ने सोशल मीडिया पर पुराने इंटरव्यू की फोटो डाली है जिसमें लिखा है कि कैसे नौकरी छोड़कर मराठी सिनेमा में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर बनकर काम सीखा और मराठी फिल्मों से अपने करियर की शुरुआत की और बाद में हिंदी सिनेमा में सक्रिय होने के लिए हिंदी थिएटर में भी काम किया। इंटरव्यू में लिखा है कि महाभारत के समय नितीश इतने ज्यादा बिजी रहते थे कि इंटरव्यू नहीं दे पाते थे और वे इतना काम करते थे कि आंखों की लालिमा को कम करने के लिए आई ड्रॉप डालते थे।

अपने पुराने इंटरव्यू को शेयर कर नितीश भारद्वाज ने लिखा, "वरिष्ठ पत्रकार उल्हास शिर्के की एक पुरानी याद, जिसमें महाभारत में भगवान कृष्ण के रूप में मेरे शुरुआती दिनों को कैद किया गया है। हर शॉट को परफेक्ट बनाने से लेकर सेट पर लंबी बातचीत और अपने माता-पिता और गुरुओं की सीख के अनुसार हर समय जमीन से जुड़े रहने तक, इन यादों ने मुझे एक इंसान के रूप में गढ़ा है।"

इससे पहले एक्टर ने अपनी फैन का हाथ से लिखा पत्र शेयर किया है, जिसमें एक महिला फैन ने उनके श्री कृष्ण के रोल से प्रभावित होकर उनकी शिक्षाओं को जिंदगी को आत्मसात किया। एक्टर फीमेल फैन का लेटर देखकर खुशी से गदगद हो गए थे।

बता दें कि नितीश भारद्वाज पर्दे से दूर हैं, लेकिन थिएटर्स में अपनी अदाकारी का जलवा दिखाते रहते हैं। एक्टर पर्सनल लाइफ में भी काफी चीजों से जूझ रहे हैं। उनका तलाक हो चुका है और वे अपनी दोनों बेटियों की कस्टडी के लिए लड़ रहे हैं। उनकी पूर्व पत्नी ने नितीश पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाया था।

--आईएएनएस

पीएस/एएस