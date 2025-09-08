मनोरंजन

'आज मेरा जन्मदिन है', ब्लैकआउटफिट में रीम शेख ने शेयर की तस्वीरें

Sep 08, 2025

मुंबई, 8 सितंबर (आईएएनएस)। टीवी की मशहूर अभिनेत्री रीम शेख ने सोमवार को अपना 23वां जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया। इस खास अवसर की झलकियां उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की।

रीम ने इंस्टाग्राम पर कई तस्वीरें पोस्ट कीं, जो उनके जन्मदिन समारोह की रौनक को बयां कर रही हैं। इन तस्वीरों में उनकी खूबसूरती और उत्साह साफ झलक रहा है।

तस्वीरों में रीम ने काले रंग का स्टाइलिश ऑफ-शोल्डर ड्रेस पहना है। उन्होंने मिनिमल मेकअप के साथ सफेद मोतियों का नेकलेस पहना, जो उनके लुक को आकर्षक बना रहा है। खास बात यह है कि उनके पीछे का बैकग्राउंड और जन्मदिन का केक भी उनकी ड्रेस से पूरी तरह मेल खा रहे हैं।

पहली तस्वीर में रीम कैमरे की ओर देखते हुए पोज देती नजर आ रही हैं। दूसरी तस्वीर में उन्होंने 'हैप्पी बर्थडे प्रिंसेस' लिखा ताज पहना है और आंखें बंद करके मुस्कुराते हुए पोज दिया।

तीसरी तस्वीर में वह ब्लैक गुब्बारों को पकड़े हुए हैं। वहीं, चौथी तस्वीर में वह केक खाते हुए नजर आ रही हैं, जो उनके चुलबुले स्वभाव को दर्शाता है।

रीम ने इन तस्वीरों के साथ कैप्शन लिखा, "क्या आप सब हवा का झोंका महसूस कर रहे हैं? आज मेरा जन्मदिन है!"

उनकी पोस्ट पर फैंस और सह-कलाकार जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। रीम की बचपन की दोस्त और अभिनेत्री रोशनी वालिया ने कमेंट सेक्शन में लिखा, "हैप्पी बर्थडे ब्यूटीफुल।"

रीम ने बचपन की दोस्त जन्नत जुबैर और निया शर्मा के साथ रात 12 बजे जन्मदिन मनाया। इसके वीडियो को निया और जन्नत ने इंस्टाग्राम के स्टोरीज सेक्शन पर पोस्ट किया।

निया के एक वीडियो में देखा जा सकता है कि वह बर्थडे फोम स्प्रे से रीम और जन्नत पर स्प्रे कर रही हैं और खूब हंस रही हैं। वहीं, रीम और जन्नत स्प्रे से बचती हुई नजर आ रही हैं।

रीम शेख टीवी इंडस्ट्री में अपनी शानदार एक्टिंग और खूबसूरती के लिए जानी जाती हैं। अभिनेत्री पिछली बार लाफ्टर शेफ में नजर आई थी, अब फैंस उनके अगले प्रोजेक्ट्स का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

--आईएएनएस

एनएस/एबीएम

