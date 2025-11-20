'आज की रात' गाने पर रानी चटर्जी ने किया जबरदस्त डांस, फैंस बोले-आप तो भोजपुरी की तमन्ना भाटिया हो

मुंबई, 20 नवंबर (आईएएनएस)। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की पॉपुलर एक्ट्रेस रानी चटर्जी ने गुरुवार को इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसने फैंस और सोशल मीडिया यूजर्स का ध्यान पूरी तरह अपनी ओर खींचा। इस वीडियो में रानी चटर्जी बॉलीवुड की हिट फिल्म 'स्त्री 2' के गाने 'आज की रात' पर शानदार डांस करती नजर आ रही हैं।

वीडियो में रानी चटर्जी ने गाने के हर स्टेप और मूव को उसी अंदाज में किया है, जिस तरह एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया ने फिल्म में किया था। सोशल मीडिया पर फैंस ने रानी चटर्जी के इस डांस को देखकर उन्हें 'भोजपुरी की तमन्ना भाटिया' का टैग देना शुरू कर दिया।

वीडियो में रानी चटर्जी 'आज की रात' गाने पर जबरदस्त डांसिंग स्किल्स दिखाती नजर आ रही हैं। वीडियो में वह ब्लैक कलर की आउटफिट में नजर आ रही हैं और गाने के हर बीट पर एनर्जी से भरे स्टेप्स कर रही हैं। उनके डांस मूव्स इतने परफेक्ट हैं कि यह बिल्कुल उसी तरह लग रहा है, जैसे तमन्ना भाटिया ने इस गाने में किया था। लोग उनके डांस के दीवाने हो गए।

रानी ने वीडियो के कैप्शन में लिखा, 'आज की रील का मजा लीजिए।'

सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट होते ही रानी चटर्जी के फैंस ने कमेंट्स की बौछार लगा दी। लोग उनके डांस की जमकर तारीफ कर रहे हैं।

एक फैन ने कमेंट में लिखा, 'रानी, आप भोजपुरी की तमन्ना भाटिया हैं।' दूसरे फैन ने लिखा, 'आपने गाने के हर मूव को बहुत ही खूबसूरती से किया है।' वहीं कुछ ने कमेंट के जरिए उनसे बॉलीवुड के गानों पर ज्यादा रील बनाने की अपील की।

'आज की रात' गाना फिल्म 'स्त्री 2' से लिया गया है। इस फिल्म में श्रद्धा कपूर, राजकुमार राव, अभिषेक बनर्जी, पंकज त्रिपाठी, तमन्ना भाटिया और अपारशक्ति खुराना अहम किरदार में हैं। गाने को मधुबंती बागची और दिव्या कुमार ने गाया है और म्यूजिक कंपोजर सचिन-जिगर ने तैयार किया है।

--आईएएनएस

पीके/वीसी