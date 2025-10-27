आइसलैंड की वादियों में गूंजा शंकर महादेवन का जादू, दोस्तों संग गाया 'दिल धड़कने दो'

मुंबई, 27 अक्टूबर (आईएएनएस)। मशहूर गायक शंकर महादेवन हाल ही में दोस्तों संग आइसलैंड की सैर पर गए, जहां उन्होंने दोस्तों के साथ एक गाने पर परफॉर्म कर फैंस को आश्चर्यचकित कर दिया।

गायक ने इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वे आइसलैंड की खूबसूरत वादियों में 'दिल धड़कने दो' गाना गाते नजर आ रहे हैं। उन्होंने वीडियो के कैप्शन में लिखा, "'दिल धड़कने दो' आइसलैंड में।"

गाना 'दिल धड़कने दो' जोया अख्तर के निर्देशन में बनी फिल्म 'जिंदगी न मिलेगी दोबारा' में फिल्माया गया था। गाने को शंकर महादेवन, सूरज जागन और जोइ बरुआ ने मधुर आवाज में गाया है, जबकि बोल जावेद अख्तर ने लिखे।

साल 2011 में रिलीज हुई फिल्म 'जिंदगी न मिलेगी दोबारा' फरहान अख्तर के करियर की सबसे लोकप्रिय फिल्मों में से एक है।

ऋतिक रोशन, अभय देओल और कैटरीना कैफ अभिनीत इस फिल्म की कहानी ने लोगों के दिलों को छू लिया था और जिंदगी को खुलकर जीने का तरीका भी बताया। फिल्म के गाने और किरदार आज भी लोगों के दिलों में उतने ही ताजा हैं। प्रशंसक अब फिल्म के सीक्वल का इंतजार कर रहे हैं।

फिल्म में ऋतिक अर्जुन के किरदार में, अभय देओल कबीर के किरदार में और फरहान अख्तर इमरान के किरदार में रहते हैं। फिल्म की कहानी बचपन के तीन दोस्तों के इर्द-गिर्द घूमती है, जो कबीर की बैचलरेट पार्टी का जश्न मनाने के लिए तीन हफ्ते की रोड ट्रिप पर फिर से मिलते हैं।

स्पेन में अपने प्रवास के दौरान, उनकी मुलाकात एक आजाद ख्याल स्कूबा इंस्ट्रक्टर लैला से होती है, जो अर्जुन को पानी के डर और काम करने की मजबूरी से उबरने में मदद करती है।

अंत में लैला अर्जुन के प्यार में पड़ जाती है। जब कबीर की मंगेतर नताशा इस ट्रिप पर लड़कों को सरप्राइज देने आती है, यहां गलतफहमियों के चलते उसका कबीर से कई बार झगड़ा हो जाता है।

