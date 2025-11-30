मनोरंजन

आईएफपी फिल्म फेस्टिवल: एआई के जमाने में लिखना क्यों है जरूरी, एक्ट्रेस फातिमा सना शेख ने समझाया

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Nov 30, 2025, 03:24 AM

मुंबई, 29 नवंबर (आईएएनएस)। मुंबई में आईएफपी फिल्म फेस्टिवल सीजन-15' की शुरुआत हो चुकी है। फेस्टिवल में अभिनेता विजय वर्मा और अभिनेत्री फातिमा सना शेख भी पहुंचे। एक्ट्रेस ने अपनी फिल्म 'गुस्ताख इश्क' और आज के डिजिटल दौर पर खुलकर बात की।

अभिनेत्री फातिमा सना शेख का कहना है कि आज के दौर में एआई के कारण हम लेटर और पोएट्री की खूबसूरती को खोते जा रहे हैं। पहले हम लोग एक-दूसरे को हाथ से लिखे पत्र और कविताएं भेजा करते थे और वो बहुत खूबसूरत दौर रहा करता था। आज एआई के जमाने में हम खुद से सोचते ही नहीं हैं।

अभिनेत्री ने कहा कि हिंदी हो या अंग्रेजी, अगर आपके विचार स्पष्ट नहीं है तो आप दिल की बात कैसे स्पष्ट कर पाओगे। शब्द बहुत कीमती हैं। लेटर लिखना, कविता लिखना आज भी जरूरी है। इससे हमारा सोचने का तरीका साफ और गहरा होता है।

अभिनेत्री की फिल्म 'गुस्ताख इश्क' हाल ही में रिलीज हुई है। इस फिल्म में विजय वर्मा और फातिमा के साथ नसीरुद्दीन शाह भी नजर आए थे। अभिनेत्री ने नसीरुद्दीन शाह के साथ काम के अनुभव को शेयर किया।

फातिमा सना शेख ने कहा, "मैंने अपने मन में उनके साथ अपने काम को लेकर बहुत-सी कहानियां बना ली थीं कि नसीर साहब मुझे जज तो नहीं करेंगे कि मैं कैसे काम करती हूं। एक दिन मुझे उनके साथ एक सीन शूट करना था, जिसमें मुझे रोना था। आमतौर पर ये सीन आसानी से हो जाता है, लेकिन उस दिन उनके सामने मुझसे हो ही नहीं रहा था। इसके बाद नसीरुद्दीन उनके पास आए और उनकी नब्ज पकड़ ली।

अभिनेत्री ने कहा, "उन्होंने नब्ज मेरी दिल की धड़कनों को समझने के लिए पकड़ी और कहा कि अभी इस पल में जियो, ज्यादा कुछ मत सोचो। उनकी ये बात मेरे दिल को छू गई।"

--आईएएनएस

एनएस/वीसी

Related posts

Loading...

More from author

Loading...