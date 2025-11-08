आईएफएफआई 2025: इंडियन पैनोरमा में होगी 'द बंगाल फाइल्स' की स्क्रीनिंग, विवेक रंजन बोले- भारतीय सिनेमा में सच्चाई जिंदा

मुंबई, 8 नवंबर (आईएएनएस)। 56वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया (आईएफएफआई) गोवा में 20 से 28 नवंबर तक आयोजित होने जा रहा है। खास बात बात है कि इसमें फिल्म निर्माता-निर्देशक विवेक रंजन अग्निहोत्री की फिल्म 'द बंगाल फाइल्स' की भी एंट्री हुई है।

आईएफएफआई 2025 के इंडियन पैनोरमा सेक्शन में विवेक रंजन अग्निहोत्री की फिल्म 'द बंगाल फाइल्स' को शामिल किया गया है। यह सेक्शन भारत की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों का जश्न मनाता है, जहां हर साल चुनिंदा उत्कृष्ट सिनेमा की स्क्रीनिंग होती है।

विवेक रंजन ने इस चयन पर खुशी जताते हुए कहा, "द बंगाल फाइल्स को इंडियन पैनोरमा 2025 के लिए चुना गया है, जो भारत की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों का जश्न मनाएगा। यह याद दिलाता है कि भारतीय सिनेमा में सच्चाई का आज भी अपना स्थान है।"

5 सितंबर को रिलीज हुई 'द बंगाल फाइल्स' वास्तविक घटनाओं पर आधारित है और सामाजिक मुद्दों को बेबाकी से उठाती है। फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती, बब्बू मान, पल्लवी जोशी जैसे सितारे अहम भूमिकाओं में हैं।

आईएफएफआई के बारे में बता दें कि यह देश के सबसे प्रतिष्ठित फिल्म फेस्टिवल में से एक है, जो गोवा में आयोजित होता है। इंडियन पैनोरमा सेक्शन इसमें विशेष महत्व रखता है, जिसमें फीचर और नॉन-फीचर फिल्मों का चयन जूरी करती है।

'द बंगाल फाइल्स' के अलावा इस साल फिल्म फेस्टिवल में 81 देशों की 240 से ज्यादा फिल्मों की स्क्रीनिंग होगी। जानकारी के अनुसार, इनमें 13 फिल्मों की दुनिया में पहली बार प्रदर्शनी होगी। वहीं, चार अंतरराष्ट्रीय प्रीमियर होंगे और 46 फिल्में एशियाई प्रीमियर के रूप में दिखाई जाएंगी।

56वें फिल्म फेस्टिवल में इस बार कई मास्टरक्लासेज भी होंगी, जिनमें अनुपम खेर, विधु विनोद चोपड़ा, आमिर खान, रवि वर्मन, खुशबू सुंदर, बॉबी देओल और सुहासिनी मणिरत्नम जैसी सितारे अपने अनुभव को साझा करेंगे।

--आईएएनएस

एमटी/एएस