आईएएस का सपना छोड़ यामी गौतम ने अपनाया एक्टिंग करियर, विज्ञापनों के बाद फिल्मी दुनिया की बनी स्टार

मुंबई, 27 नवंबर (आईएएनएस)। यामी गौतम आज बड़े पर्दे की जानी-मानी अभिनेत्री हैं। उनकी दमदार अदाकारी लाखों लोगों को अपना दीवाना बना देती है, लेकिन बहुत कम लोग ही जानते होंगे कि उन्होंने एक्टिंग को कभी भी अपने करियर के तौर पर नहीं देखा था। छोटे से शहर हिमाचल प्रदेश से निकलकर, पढ़ाई और परिवार की जिम्मेदारियों के बीच यामी ने एक समय आईएएस अधिकारी बनने का सपना देखा था।

लेकिन, जिस तरह से वह बॉलीवुड की स्टार बन गईं, यह कहानी बेहद प्रेरणादायक है।

यामी गौतम का जन्म 28 नवंबर 1988 को हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में हुआ था। उनका परिवार कुछ सालों बाद चंडीगढ़ आ गया, जहां यामी ने अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी की। यामी के पिता, मुकेश गौतम, पंजाबी फिल्म डायरेक्टर थे, और उनके घर में फिल्मों और कला के प्रति रुचि स्वाभाविक रूप से थी। यामी की मां, अंजली गौतम, ने हमेशा पढ़ाई और करियर को लेकर प्रोत्साहित किया। यामी हमेशा से पढ़ाई में अच्छी थीं और उनका सपना बड़ा अफसर बनने का था।

स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद यामी ने लॉ में एडमिशन लिया और एक समय तक उनका लक्ष्य आईएएस बनना था। वह इस सपने के लिए पूरी मेहनत कर रही थीं और यही सोच कर उन्होंने लॉ की पढ़ाई भी शुरू की। 20 साल की उम्र में यामी के जीवन में एक बड़ा बदलाव आया। दोस्तों के कहने पर उन्होंने परिवार के सामने बड़े अफसर बनने का सपना बदलकर फिल्मों और अभिनय की दुनिया में काम करने की इच्छा जताई।

इसके बाद, उन्होंने मुंबई में एक्टिंग सीखना शुरू किया और धीरे-धीरे आगे बढ़ने लगीं। यामी ने एक्टिंग करियर की शुरुआत 2008 में टीवी शो 'चांद के पार चलो' से की। इसके बाद वह 'ये प्यार ना होगा कम' में नजर आईं। इन टीवी सीरियल्स ने उन्हें दर्शकों के बीच लोकप्रिय बना दिया। लोग उन्हें पसंद करने लगे। हालांकि यामी ने हिंदी फिल्मों में कदम रखने से पहले साउथ इंडस्ट्री में भी काम किया। उनकी पहली फिल्म कन्नड़ में 'उल्लास उत्साह' थी। इसके बाद उन्होंने पंजाबी फिल्म जैसे 'एक नूर' और तेलुगु फिल्म 'नुव्विला' में भी काम किया।

साल 2012 में यामी का बॉलीवुड डेब्यू 'विक्की डोनर' से हुआ। इस फिल्म में उन्होंने आयुष्मान खुराना के किरदार की पत्नी का रोल निभाया। यह फिल्म हिट रही और यामी को बड़े पर्दे पर तुरंत पहचान मिल गई। इसके बाद उन्होंने कई हिट फिल्मों में काम किया, जिनमें 'बदलापुर', 'काबिल', 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक', 'बाला', 'ओएमजी 2', और 'आर्टिकल 370' शामिल हैं। यामी की एक्टिंग की तारीफ केवल दर्शकों ने नहीं बल्कि फिल्म क्रिटिक्स ने भी की। उन्होंने अपने किरदारों में हमेशा ईमानदारी और भावनाओं का मेल दिखाया।

यामी ने करियर में कई पुरस्कार भी जीते। उन्होंने बेस्ट फीमेल डेब्यू कैटेगरी में जी सिने अवॉर्ड जीता। इसके अलावा, उन्होंने कई नॉमिनेशन में भी अपनी जगह बनाई, जिसमें फिल्मफेयर और आईफा जैसे बड़े पुरस्कार शामिल हैं। यामी ने न केवल अभिनय में बल्कि विज्ञापन और ब्रांड एंडोर्समेंट में भी अपनी पहचान बनाई। वह ब्यूटी ब्रांड, आईक्रीम, समेत कई अन्य ब्रांड्स के विज्ञापनों में नजर आईं।

यामी गौतम ने 4 जून 2021 को फिल्म निर्देशक आदित्य धर से शादी की। मई 2024 में दोनों ने पहले बेटे का स्वागत किया, जिसका नाम उन्होंने वेदाविद धर रखा।

--आईएएनएस

