आ गया फैसला: पहले मेरठ, फिर कानपुर में रिलीज होगा 'जॉली एलएलबी 3' का ट्रेलर

मुंबई, 6 सितंबर (आईएएनएस)। बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार अपनी बहुप्रतीक्षित फिल्म 'जॉली एलएलबी 3' को लेकर सुर्खियों में हैं। यह फिल्म हंसी के साथ-साथ कोर्ट रूम ड्रामा के जरिए एक अनोखा सामाजिक संदेश देती है। इससे पहले फिल्म के दोनों पार्ट्स को दर्शकों ने काफी पसंद किया। फिल्म के पहले पार्ट में एक्टर अरशद वारसी और दूसरे पार्ट में अक्षय कुमार नजर आए थे। दोनों ने ही जॉली की भूमिका निभाई थी। लेकिन इस बार मजा डबल होने वाला है क्योंकि दोनों जॉली यानी अक्षय और अरशद पहली बार एक साथ स्क्रीन शेयर करते नजर आएंगे।

फिल्म के ट्रेलर को लेकर मेकर्स ने शनिवार को एक बड़ा अपडेट जारी किया। दरअसल, मेकर्स ने ट्रेलर को लॉन्च करने पर मजेदार सोशल मीडिया कैंपेन चलाया था। इसमें सवाल रखा गया था कि फिल्म का ट्रेलर मेरठ में रिलीज किया जाए या कानपुर में? यह बहस सिर्फ शहरों की नहीं थी, बल्कि दोनों जॉली की शान की भी थी। अक्षय कुमार यानी कानपुर वाला जॉली चाहता था कि ट्रेलर उसके शहर में लॉन्च हो, वहीं मेरठ से आए अरशद वारसी अपने शहर को अहमियत दिलवाना चाहते थे। इस हल्की-फुल्की लड़ाई में मेकर्स ने फैसला जनता पर छोड़ दिया, जिसके बाद लोगों ने जमकर वोटिंग की।

अब जनता का फैसला आ चुका है और इसके साथ ही ट्रेलर लॉन्च की तारीख और जगह भी तय हो गई है। मेकर्स ने एक नया वीडियो पोस्ट किया है जिसमें फिल्म के दोनों जॉली, जज सुंदर लाल त्रिपाठी के सामने खड़े हैं। जज साहब फैसला सुनाते हैं कि सबसे पहले 'जॉली एलएलबी 3' का ट्रेलर मेरठ में रिलीज होगा। ये सुनते ही अरशद वारसी खुशी से झूम उठते हैं और डांस करने लगते हैं। लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब जज साहब ऐलान करते हैं कि इसके बाद ट्रेलर कानपुर में भी लॉन्च किया जाएगा, जिससे अक्षय कुमार की खुशी भी सातवें आसमान पर पहुंच जाती है।

इस पूरी बातचीत में एक और मजेदार मोड़ आता है, जब जज साहब दोनों से कहते हैं कि ट्रेलर लॉन्च के लिए उन्हें बाहों में बाहें डालकर मुस्कुराते हुए जाना होगा। इस पर दोनों जॉली नाराजगी दिखाते हैं।

मेकर्स के अनुसार, 'जॉली एलएलबी 3' का ट्रेलर 10 सितंबर को रिलीज किया जाएगा। ट्रेलर की रिलीज डेट सामने आने के बाद फिल्म को लेकर लोगों की उत्सुकता पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है।

'जॉली एलएलबी 3' 19 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

