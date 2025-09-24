मनोरंजन

Vikrant Massey Award : विक्रांत मैसी को '12वीं फेल' के लिए मिला सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार, बताया जीवन का गौरवपूर्ण क्षण

71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में विक्रांत मैसी को बेस्ट एक्टर अवार्ड
Sep 24, 2025, 03:51 AM
विक्रांत मैसी को '12वीं फेल' के लिए मिला सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार, बताया जीवन का गौरवपूर्ण क्षण

नई दिल्ली: 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह का आयोजन मंगलवार को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में किया गया, जिसमें कई कलाकारों को सम्मानित किया गया। इस दौरान कलाकारों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आभार जताया।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अभिनेता विक्रांत मैसी को उनकी फिल्म '12वीं फेल' के लिए सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं बहुत खुश हूं। यह शायद मेरे जीवन का सबसे गौरवपूर्ण क्षण है।

मेकअप आर्टिस्ट श्रीकांत देसाई ने कहा कि मुझे मेघना गुलजार द्वारा निर्देशित फिल्म सैम बहादुर के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। फिल्म का निर्माण मेघना गुलजीर और रॉनी स्क्रूवाला ने किया था। यह मेरा पहला राष्ट्रीय पुरस्कार है और इसे पाना हमेशा से मेरा सपना था। आज वह सपना सच हो गया है।

सिनेमैटोग्राफर सुभ्रांशु दास ने कहा कि मुझे फिल्म पुस्करा के लिए सर्वश्रेष्ठ ओडिया फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। यह ओडिया परंपरा पर आधारित फिल्म है। हमें बहुत गर्व है कि एक ओडिया फिल्म को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। यह हमें अच्छी फिल्में बनाते रहने और ओडिया भाषा में और अधिक गुणवत्तापूर्ण फिल्मों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रेरित करता है।

सिनेमैटोग्राफर मीनाक्षी सोमन ने कहा कि मुझे अपनी फिल्म लिटिल विंग्स के लिए नॉन-फीचर श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ सिनेमैटोग्राफी का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। मेरा मानना ​​है कि इस क्षेत्र में और अधिक महिलाओं को प्रोत्साहित करना जरूरी है।

फिल्म निर्माता जितेंद्र मिश्रा ने कहा कि हमारी फिल्म को गैर-फीचर श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, जो सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दों पर केंद्रित थी। एक फिल्म निर्माता के लिए यह एक बहुत ही विशेष उपलब्धि है।

लेखक राजेश चांदवानी ने कहा कि जब मैं अंगदान संगठन में काम कर रहा था, तब मुझे इस विषय पर एक फिल्म बनाने की प्रेरणा मिली। मैं यह फिल्म इसलिए बनाना चाहता था क्योंकि ज्यादातर लोग अंगदान के बारे में ज्यादा नहीं जानते। अंगदान समन्वयक दान को सुगम बनाने में अहम भूमिका निभाता है। यह फिल्म शुरू से अंत तक समन्वयक की जीवन गाथा को दर्शाती है।

वैभवी मर्चेंट ने 71वें राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी का पुरस्कार जीता है। इस दौरान उन्होंने कहा, "राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार हमारे देश के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार हैं और इसे जीतना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है।

फिल्म निर्माता अपूर्व मेहता ने कहा कि मुझे कहना होगा कि यह एक अद्भुत अवसर है। हमें विभिन्न क्षेत्रों के अपने सहयोगियों और विभिन्न भाषाओं में फिल्में बनाने वालों से मिलने का अवसर मिला है। शानदार कलाकारों, कलाकारों, गायकों, लेखकों, निर्देशकों और निर्माताओं का इतना खूबसूरती से चुना गया चयन देखना वाकई अनोखा अनुभव है।

फिल्म निर्देशक आशीष अविनाश भिंडे ने कहा कि मेरी फिल्म का नाम 'आत्मपम्फलेट' है, यह एक मराठी फिल्म है। मुझे इस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ नवोदित निर्देशक का पुरस्कार मिला। यह एक अविश्वसनीय एहसास है, क्योंकि कितने आम नागरिकों को भारत के राष्ट्रपति से पुरस्कार प्राप्त करने का मौका मिलता है? यह वास्तव में जीवन में एक बार मिलने वाला यादगार पल है।"

फिल्म निर्माता शिल्पिका बोरदोलोई ने कहा कि मुझे अपनी फिल्म मऊ: द स्पिरिट ड्रीम्स ऑफ चीरो के लिए डेब्यू डायरेक्टर का पुरस्कार मिला है। मैं वाकई बहुत खुश और अच्छा महसूस कर रही हूं।

ऋषिराज अग्रवाल ने कहा कि मुझे 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र के रूप में मेरी फिल्म 'गॉड वल्चर एंड ह्यूमन' के लिए यह पुरस्कार मिला। यह फिल्म अंगदान के दौरान एक प्रत्यारोपण समन्वयक की यात्रा पर आधारित है, जो एक बहुत ही संवेदनशील विषय है। मैं फिल्म को मान्यता देने के लिए जूरी और सरकार का वास्तव में आभारी हूं।

 

 

