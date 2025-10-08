70वें फिल्मफेयर अवार्ड शो में मेरी परफॉर्मेंस यादगार होगी: अभिषेक बच्चन

मुंबई, 8 अक्टूबर (आईएएनएस)। गुजरात के अहमदाबाद में 70वें फिल्मफेयर अवार्ड्स 2025 का आयोजन 11 अक्टूबर 2025 को होगा। शहर की कांकरिया झील स्थित ईकेए एरिना में होने वाले इस कार्यक्रम में बॉलीवुड के कई सेलेब्स स्टेज पर परफॉर्म करते दिखाई देंगे।

इसमें बॉलीवुड अभिनेता अभिषेक बच्चन का नाम भी शामिल है। उन्होंने आईएएनएस के साथ साझा किए गए एक खास बयान में बताया कि इस बार की उनकी परफॉर्मेंस यादगार होने वाली है। साथ ही यह उनके दिल में खास जगह रखती है।

अभिषेक बच्चन ने अवॉर्ड शो को लेकर अपनी खुशी जाहिर करते हुए आईएएनएस से कहा, "फिल्मफेयर ने हमेशा मेरे दिल में एक खास जगह बनाई है। मैंने ब्लैक लेडी को देखते हुए बचपन का वक्त बिताया और यही मंच मुझे सम्मानित भी कर चुका है। 70वें संस्करण का हिस्सा बनना बेहद खास अनुभव है। इस साल की मेरी परफॉर्मेंस मेरे लिए बेहद अहम है, ज्यादा खुलासा नहीं कर सकता, लेकिन मैं यकीन दिलाता हूं कि यह यादगार होगी।"

एक सूत्र ने बताया कि अभिषेक बच्चन इस बार एक शानदार परफॉर्मेंस देंगे, जो अवॉर्ड्स नाइट के सबसे यादगार पलों में से एक होने की उम्मीद है। इसके लिए वह रिहर्सल भी कर रहे हैं।

70वें फिल्मफेयर अवार्ड्स 2025 को इस बार शाहरुख खान, मनीष पॉल और करण जौहर मिलकर होस्ट करेंगे। शाहरुख खान ने एक बयान में कहा था, "जब पहली बार मैंने ब्लैक लेडी (फिल्मफेयर अवॉर्ड) अपने हाथों में ली थी, तभी से लेकर अब तक अपने सहकर्मियों और फैंस के साथ ढेर सारी यादें बनाई हैं। यह प्यार, सिनेमा और जादू का एक सफर रहा है। 70वें साल में को-होस्ट के रूप में वापस आना बहुत खास है। मैं वादा करता हूं कि हम इसे एक ऐसी रात बनाएंगे, जो हंसी, पुरानी यादों और उन फिल्मों के जश्न से भरी होगी, जो हम सबको पसंद हैं।"

वहीं, करण जौहर ने कहा था कि वह इस अवॉर्ड शो के होस्ट बनकर खुश हैं। उन्होंने यह भी बताया कि फिल्मफेयर सिर्फ एक पुरस्कार नहीं है, यह एक विरासत है जिसने भारतीय सिनेमा की कहानी को आकार दिया है और पीढ़ियों तक जिंदा है।

--आईएएनएस

जेपी/डीकेपी