60 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी: राज कुंद्रा ने किया खुलासा, बिपाशा बसु और नेहा धूपिया को दिया था रकम का एक हिस्सा

मुंबई, 16 सितंबर (आईएएनएस)। 60 करोड़ रुपए के धोखाधड़ी मामले में मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने बिजनेसमैन राज कुंद्रा से करीब पांच घंटे पूछताछ की। इस दौरान राज कुंद्रा ने बताया कि इस रकम का एक हिस्सा बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्रियों बिपाशा बसु और नेहा धूपिया को फीस के तौर पर दिया गया था।

जांच एजेंसी के सूत्रों के अनुसार, कुंद्रा ने स्वीकार किया कि जिन पैसों की जांच हो रही है, उनमें से कुछ रकम बिपाशा और नेहा को उनके काम के एवज में दी गई थी। हालांकि, उन्होंने कई अहम सवालों के जवाब देने से परहेज किया, ऐसे में ईओडब्ल्यू उन्हें फिर से पूछताछ के लिए बुलाने की तैयारी में है।

जांच के दौरान यह भी सामने आया कि कंपनी के खातों से सीधे चार फिल्म अभिनेत्रियों के बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर किए गए, जिनमें शिल्पा शेट्टी, बिपाशा बसु और नेहा धूपिया के नाम प्रमुख हैं। इसके अलावा कुछ लेनदेन बालाजी एंटरटेनमेंट नामक कंपनी से भी जुड़े हुए पाए गए हैं।

ईओडब्ल्यू अब तक करीब 25 करोड़ रुपए की सीधी रकम के ट्रांसफर का पता लगा चुकी है। नोटबंदी के समय कंपनी को नगदी की भारी कमी का सामना करना पड़ा था और उसी समय कुछ संदिग्ध लेनदेन भी दर्ज किए गए, जिनके सबूत ईओडब्ल्यू के पास मौजूद हैं। पुलिस को शक है कि इन ट्रांजेक्शन के जरिए पैसे को इधर-उधर किया गया।

राज कुंद्रा से यह भी पूछा गया कि 'बेस्ट डील' नामक प्रोजेक्ट के लिए बनाए गए वीडियो कहां हैं। इस पर उनका कहना है कि वे पहले ही ये वीडियो मुंबई पुलिस की प्रॉपर्टी सेल को सौंप चुके हैं, लेकिन अधिकारियों का मानना है कि इन वीडियो की दोबारा जांच जरूरी है, इसलिए उन्हें फिर से कब्जे में लिया जाएगा।

यह मामला अभी जांच के अधीन है और इसमें और भी नाम सामने आ रहे हैं। ईओडब्ल्यू जल्द ही अन्य लोगों को भी पूछताछ के लिए बुला सकती है, जो इस धोखाधड़ी मामले से किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं।

दरअसल कारोबारी दीपक कोठारी की शिकायत पर 60 करोड़ रुपए की धोखधड़ी का केस दर्ज किया गया है। आरोप कि उसने 2015 से 2023 के बीच राज कुंद्रा को बिजनेस एक्सपेंशन के नाम पर ये रकम दी थी, लेकिन इसका इस्तेमाल बिजनेस में न कर निजी खर्चों में कर लिया गया।

