56वां आईएफएफआई : फिल्म फेस्टिवल में नीना गुप्ता स्टारर 'वध 2' का प्रीमियर

मुंबई, 10 नवंबर (आईएएनएस)। अभिनेत्री नीना गुप्ता की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'वध 2' का वर्ल्ड प्रीमियर 23 नवंबर को गोवा में 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (आईएफएफआई) 2025 में होगा। यह जानकारी नीना गुप्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए दी।

नीना गुप्ता ने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा, “वध 2 की 23 नवंबर को गोवा में 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 में गाला प्रीमियर स्क्रीनिंग होगी।"

इसके साथ ही अभिनेत्री ने सिनेमाघरों में फिल्म कब रिलीज होगी, इसकी भी जानकारी दी। उन्होंने लिखा, "वध 2 सिनेमाघरों में 6 फरवरी 2026 को रिलीज होगी।"

56वां आईएफएफआई 20 नवंबर से 28 नवंबर तक गोवा में आयोजित हो रहा है। इस दौरान देश-विदेश की चुनिंदा फिल्मों की स्क्रीनिंग होती है।

'वध 2' साल 2022 में रिलीज हुई सस्पेंस थ्रिलर 'वध' का सीक्वल है। पहली फिल्म में नीना गुप्ता और संजय मिश्रा ने आम दंपति की भूमिका निभाई थी, जो अप्रत्याशित परिस्थितियों में फंस जाते हैं। दर्शकों ने एक्टर्स के किरदार को काफी पसंद किया था। अभिनय शैली के साथ कहानी की गहराई को भी खूब सराहना मिली थी।

हालांकि, सीक्वल में क्या नया मोड़ आएगा, इस बारे में मेकर्स ने कोई जानकारी नहीं दी है। फिल्म का निर्देशन जसपाल संधू ने किया है, जबकि लव रंजन और अंकुर गर्ग ने लव फिल्म्स बैनर तले इसे प्रोड्यूस किया है। संजय मिश्रा और नीना गुप्ता एक बार फिर अहम किरदार में दिखेंगे।

'वध 2' में नीना गुप्ता और संजय मिश्रा के साथ सौरभ सचदेवा, नदीम खान, मानव विज, सुमित गुलाटी जैसे एक्टर्स अहम भूमिका में हैं।

वध 2 के अलावा आईएफएफआई 2025 में फिल्म निर्माता-निर्देशक विवेक रंजन अग्निहोत्री की फिल्म 'द बंगाल फाइल्स' की भी स्क्रीनिंग होगी। फिल्म की स्क्रीनिंग इंडियन पैनोरमा सेक्शन में होगी। यह सेक्शन भारत की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों का जश्न मनाता है, जहां हर साल चुनिंदा उत्कृष्ट सिनेमा की स्क्रीनिंग होती है।

5 सितंबर को रिलीज हुई 'द बंगाल फाइल्स' वास्तविक घटनाओं पर आधारित है और सामाजिक मुद्दों को बेबाकी से उठाती है। फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती, बब्बू मान, पल्लवी जोशी जैसे सितारे अहम भूमिकाओं में हैं।

--आईएएनएस

एमटी/एएस