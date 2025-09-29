43 साल के हुए रणबीर कपूर, बढ़ते सफेद बालों पर दिया मजेदार बयान

मुंबई, 28 सितंबर (आईएएनएस)। बॉलीवुड अभिनेता रणबीर कपूर 43 साल के हो गए हैं। अपने जन्मदिन के अवसर पर उन्होंने बढ़ते सफेद बालों और बढ़ती उम्र पर खुलकर बात की है। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है। इसमें वह अपने सफेद होते दाढ़ी बाल को दिखाते दिख रहे हैं।

ऑनलाइन वायरल हो रहे इस वीडियो में 'रॉकस्टार' अभिनेता ने 43 साल के होने पर खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि कैसे हर गुजरते साल के साथ उनकी दाढ़ी में सफेद बाल बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उनका दिल उनके परिवार, दोस्तों, काम और सबसे जरूरी, उनके फैंस के प्रति आभार से भरा है।

वीडियो में रणबीर कपूर कहते हैं, "नमस्कार, मेरे जन्मदिन पर मुझे मिले प्यार और शुभकामनाओं के लिए मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आज मैं 43 साल का हो गया हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरी दाढ़ी में बहुत सारे सफेद बाल हैं, जो साल दर साल बढ़ते ही जा रहे हैं। लेकिन मेरे दिल में अपने परिवार, अपने दोस्तों, अपने काम और खासकर आप सभी के लिए बहुत आभार है। आपके समय के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आप मुझे बहुत महत्वपूर्ण महसूस कराते हैं।"

दिलचस्प बात यह है कि वीडियो के बैकग्राउंड में नन्ही राहा की मधुर आवाज भी सुनाई दे रही है, जो इसे और भी खास बना देती है।

बताया जा रहा है कि रणबीर कपूर और उनका परिवार कुछ समय के लिए छुट्टी पर थे और रविवार की सुबह ही एक निजी चार्टर के जरिए मुंबई वापस लौटे हैं।

रणबीर कपूर के जन्मदिन के मौके पर उनकी मां नीतू कपूर ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर अपनी, रणबीर और आलिया भट्ट की एक तस्वीर शेयर करके उन्हें शुभकामनाएं दीं। नीतू कपूर ने इस शुभकामना संदेश के साथ एक प्यारी सी तस्वीर भी पोस्ट की है। इसमें वे, रणबीर और आलिया भट्ट, एक-दूसरे के साथ फैमिली टाइम बिताते दिख रहे हैं। फोटो में आलिया और रणबीर एक-दूसरे के सिर को हल्के से छूते हुए मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि नीतू उनके बगल में बैठी हैं।

इसे शेयर करते हुए नीतू कपूर ने लिखा, "जन्मदिन मुबारक हो मेरे प्यारे बेटे। तुम्हें पाकर मैं खुद को बहुत धन्य पाती हूं।"

वहीं, रणबीर कपूर की बहन रिद्धिमा कपूर साहनी ने भी उनके जन्मदिन पर कई तस्वीरें साझा कीं। इनमें रणबीर और रिद्धिमा की बचपन की एक दुर्लभ और अनदेखी तस्वीर भी शामिल है। इसमें वह अपने माता-पिता, दिवंगत ऋषि कपूर और नीतू कपूर के साथ दिखाई दे रहे हैं। इस पोस्ट के साथ, रिद्धिमा ने लिखा, "हमारे परिवार के रॉकस्टार को। हैप्पी बर्थडे, लव यू भाई।"

