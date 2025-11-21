252 करोड़ ड्रग्स केस : श्रद्धा कपूर के भाई सिद्धांत कपूर और इन्फ्लुएंसर ओरी को एंटी-नारकोटिक्स सेल का समन

मुंबई, 21 नवंबर (आईएएनएस)। 252 करोड़ ड्रग्स मामले में मुंबई पुलिस ने जांच तेज कर दी है। इसी कड़ी में मुंबई क्राइम ब्रांच की एंटी-नारकोटिक्स सेल (एएनसी) ने समन जारी करते हुए बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर के भाई और एक्टर सिद्धांत कपूर को 25 नवंबर को घाटकोपर यूनिट में पूछताछ के लिए बुलाया है। अधिकारियों के अनुसार, सिद्धांत को आरोपी से पूछताछ में सामने आई जानकारियों को सत्यापित करने के लिए तलब किया गया है।

इसके साथ ही एएनसी ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ओरहान अवत्रामाणी उर्फ ओरी को भी दोबारा समन जारी किया है। ओरी को 26 नवंबर को एएनसी की घाटकोपर यूनिट में पेश होकर अपना बयान दर्ज कराने के लिए कहा गया है।

जांच एजेंसी के अधिकारियों ने बताया कि मामले में पिछले कई महीनों से चल रही जांच के दौरान कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आई हैं। पूछताछ के दौरान गिरफ्तार आरोपी मोहम्मद सलीम और मोहम्मद सोहेल शेख ने दावा किया था कि वे मुंबई और दुबई में हाई-प्रोफाइल रेव पार्टियों का आयोजन करते थे। इन पार्टियों में कई नामचीन चेहरे शामिल होते थे और वहीं मेफेड्रोन जैसे ड्रग्स की सप्लाई होती थी। शेख के बयानों में सिद्धांत कपूर और ओरी का नाम भी सामने आने के बाद जांच एजेंसी ने दोनों को समन करने का फैसला लिया।

इस पूरे मामले की जड़ें साल 2022 और 2024 की घटनाओं से जुड़ी हैं। अधिकारियों के अनुसार, यह कड़ी तब मजबूत हुई जब मार्च 2024 में मुंबई पुलिस ने महाराष्ट्र के सांगली जिले में स्थित अवैध मेफेड्रोन निर्माण फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया था। यह फैक्ट्री कथित रूप से पेशेवर तरीके से चलाई जा रही थी और बड़े पैमाने पर ड्रग्स तैयार किए जा रहे थे। इस छापेमारी में 126 किलो से ज्यादा मेफेड्रोन बरामद किया गया था, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 252 करोड़ रुपए आंकी गई थी।

शुरूआती जांच से पता चला कि यह अवैध फैक्ट्री और उसकी सप्लाई चेन ड्रग्स नेटवर्क में शामिल माफिया सलीम डोला और उसके बेटे ताहिर डोला से जुड़ी हुई थी। दोनों पर आरोप है कि वे भारत सहित कुछ विदेशी स्थानों पर नशीले पदार्थों की तस्करी और वितरण में सक्रिय थे। ताहिर डोला पिछले दिनों दुबई से प्रत्यर्पण के बाद गिरफ्तार हुआ, जिसके बाद उसने पूछताछ के दौरान कई रेव पार्टियों और उनमें शामिल लोगों का विवरण दिया था। इसी बयान के बाद मामला सेलिब्रिटी सर्कल तक पहुंच गया।

इसके बाद गिरफ्तार किए गए मुख्य आरोपी मोहम्मद सलीम और मोहम्मद सोहेल शेख ने भी पूछताछ में कई महत्वपूर्ण खुलासे किए। शेख ने बताया कि वह मुंबई और दुबई दोनों जगह हाई-प्रोफाइल पार्टियां आयोजित करता था, जिनमें कथित रूप से अभिनेत्री नोरा फतेही, श्रद्धा कपूर, सिद्धांत कपूर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ओरी, दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर के बेटे अलीशाह पारकर, फिल्ममेकर जोड़ी अब्बास-मस्तान, रैपर लोका और जीशान सिद्दीकी शामिल होते थे।

शेख ने दावा किया कि इन पार्टियों में मेफेड्रोन की सप्लाई की जाती थी। हालांकि, पुलिस इन सभी दावों की जांच कर रही है और अभी तक किसी सेलिब्रिटी पर आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। ओरी और सिद्धांत कपूर को समन भी इसी फैक्ट-चेकिंग प्रक्रिया का हिस्सा बताया जा रहा है।

