20 साल बाद भी 'परिणीता' का संगीत है 'एवरग्रीन', जानिए क्या बोले शांतनु मोइत्रा और स्वानंद किरकिरे!

मुंबई, 13 अगस्त (आईएएनएस)। अभिनेत्री विद्या बालन की डेब्यू फिल्म 'परिणीता' जल्द ही 8 के रिस्टोर्ड प्रिंट के साथ दोबारा सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। यह फिल्म न केवल अपनी शानदार कहानी और अभिनय के लिए जानी जाती है, बल्कि इसका संगीत भी दर्शकों के दिलों में बसता है, जो रोमांस का पर्याय बन चुका है। शांतनु मोइत्रा द्वारा संगीतबद्ध और स्वानंद किरकिरे के गीतों से सजा यह एल्बम आज भी उतना ही ताजा और भावपूर्ण है, जितना 20 साल पहले था।

फिल्म 'परिणीता' का सबसे लोकप्रिय गाना 'पियू बोले' को आज भी लोग काफी पसंद करते हैं। इसे श्रेया घोषाल और सोनू निगम ने अपनी मधुर आवाज से सजाया है। यह गीत 2000 के दशक का सबसे रोमांटिक गीत बन गया था। इसके अलावा, सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज में गाना 'कस्तो मज्जा' जैसे लोकगीत ने भी इस फिल्म के गीत-संगीत को जीवंत कर दिया था। वहीं, 'कैसी पहेली जिंदगानी' में अभिनेत्री रेखा की जादुई आवाज और प्रदर्शन ने इसे हिंदी सिनेमा के सबसे प्रतिष्ठित गीतों में से एक बना दिया।

वहीं, फिल्म की मुख्य अभिनेत्री विद्या बालन ने गीत 'पियू बोले' को अपने दिल के सबसे करीब बताते हुए कहा, "इस गाने में कुछ खास बात है, जो मेरे दिल को छू जाती है। इस गाने में पुराने जमाने का रोमांटिक अंदाज है, और जिस तरह से इसे फिल्माया गया, उसने इसे और भी निखार दिया है। आज भी युवाओं को यह बहुत पसंद है, जो इसकी खूबसूरती को और भी दर्शाता है। मैंने सबसे पहले 'परिणीता' का पहला गाना 'रात हमारी तो' सुना था। मैं उस वक्त कोलकाता में एक म्यूजिक वीडियो की शूटिंग कर रही थी, जब दादा (प्रदीप सरकार) ने मुझे कार में जाकर एक सीडी सुनने को कहा। मैंने गाना सुना और कार में ही रो पड़ी। यह गीत इतना सुंदर, भावुक कर देने वाला और गहरा था कि इसे सुनकर आंसू आना स्वाभाविक था। परिणीता का हर गाना मुझे बेहद पसंद है।"

'परिणीता' का संगीत शांतनु मोइत्रा ने तैयार किया है, जबकि इसके गीत स्वानंद किरकिरे ने लिखे हैं।

गीतकार स्वानंद किरकिरे ने 'परिणीता' को एक सपने की तरह बताया है। उन्होंने कहा, "'परिणीता' का गीत मेरे लिए एक सपने की तरह था, जहां गीत और संगीत ने एकदम तालमेल बिठाया। हर गाना गहरी भावनाओं से जन्मा है, चाहे वह 'पियू बोले' की कोमलता हो, 'कस्तो मज्जा' की मस्ती हो या 'कैसी पहेली जिंदगानी' का चंचल अंदाज। शांतनु के संगीत ने मेरे शब्दों को जैसे पंख दे दिए और श्रेया, सोनू और सुनिधि की आवाज ने उनमें जान डाल दी थी। विद्या और सैफ ने मिलकर इस गाने को पर्दे पर और जीवंत कर दिया था। दो दशक बाद इन गानों को फिर से अलग रूप सुनकर ऐसा लग रहा था, जैसे कोई पुराना खत खोल रहा हूं।"

उन्होंने आगे कहा, "विधु विनोद चोपड़ा का मैं शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने हमें काव्यात्मक लेखन की आजादी दी और आत्मविश्वास दिया।"

संगीतकार शांतनु मोइत्रा का कहना है कि इस संगीत ने समय की कसौटी पर खुद को साबित किया है। उन्होंने कहा, "'परिणीता' मेरे दिल का एक टुकड़ा है। इसका संगीत सच्चाई और भावनाओं से भरा है। इसके गानों की धुनें ऐसी हैं जो आत्मा को छूती हैं। चित्रा जी, सोनू निगम, श्रेया घोषाल और सुनिधि चौहान ने अपनी आवाज से हर नोट में गहराई और ईमानदारी भरी। रेखा जी की परफॉर्मेंस ने 'कैसी पहेली जिंदगानी' को एक अलग ही आकर्षण दिया। स्वानंद के साथ काम करना जादुई था, उनके गीतों ने संगीत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया।"

उन्होंने आगे कहा, "प्रदीप सरकार ने संगीत, कहानी और दृश्यों को खूबसूरत तरीके से पिरोया। मैं विधु विनोद चोपड़ा का आभारी हूं, जिनके विश्वास और विजन ने इस सफर को संभव बनाया। अब रीमास्टर्ड साउंडट्रैक को बड़े पर्दे पर सुनना ऐसा है जैसे किसी पुराने दोस्त से नए तरीके से मुलाकात हो रही हो।"

'परिणीता' फिल्म को भारत के चुनिंदा पीवीआर आईनॉक्स सिनेमाघरों में फिर से रिलीज किया जाएगा। यह फिल्म 29 अगस्त 2025 को दोबारा सिनेमाघरों में दिखाई जाएगी।

--आईएएनएस

