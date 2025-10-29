मनोरंजन

1978 में हुए सांप्रदायिक दंगे पर अमित जानी बनाने जा रहे 'संभल फाइल्स', दिसंबर में शुरू होगी शूटिंग

Oct 29, 2025, 06:39 AM

संभल, 28 अक्टूबर (आईएएनएस)। ‘उदयपुर फाइल्स’ जैसी चर्चित फिल्म बनाने वाले फिल्म निर्माता अमित जानी अब ‘संभल फाइल्स’ लेकर आए हैं, जिसकी शूटिंग जल्द ही संभल और रामपुर जैसी जगहों पर होगी।

फिल्म के लिए सही लोकेशन का भी चुनाव किया जा रहा है। उन्होंने आईएएनएस से बातचीत करते हुए 1978 में हुए संभल दंगों पर दुख जताया है।

फिल्म निर्माता अमित जानी का कहना है कि हमारे देश के लिए और जनता के लिए ये दुर्भाग्य की बात है कि उन्हें संभल में हुए दंगों के बारे में पता नहीं है। बार-बार संभल आने के सवाल पर अमित जानी ने कहा कि वह फिल्म को रियल टच देने के लिए संभल और आस-पास के इलाकों में शूटिंग करना चाहते हैं। हम उन जगहों पर जाकर लोगों से बात भी कर रहे हैं, लेकिन लोगों को संभल में हुए नरसंहार के बारे में पता ही नहीं है और ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है।"

फिल्म की स्टारकास्ट पर बात करते हुए अमित जानी ने कहा कि फिल्म में सभी बड़े चेहरों को लिया गया है। फिल्म का बजट 50 करोड़ है और जल्द ही फिल्म का पोस्टर रिलीज होगा। उन्होंने कहा, "हमारी फिल्म एक फुल पैकेज होने वाली है कि कैसे आजादी के समय 55 फीसदी वाली आबादी 85 फीसदी हो गई और वहां के रहने वाले लोग बाहर जाकर नौकरी करने को मजबूर हैं।" उन्होंने बताया कि फिल्म की स्क्रिप्ट पूरी तरह तैयार है, दिसंबर से शूटिंग शुरू होगी और जनवरी 2026 तक फिल्म का निर्माण पूरा कर लिया जाएगा।

1978 में संभल में सांप्रदायिक दंगे हुए थे, जिसमें 184 लोगों की मौत हुई थी। दंगों के समय पुलिस और प्रशासकों पर स्थिति को न संभाल पाने का आरोप भी लगा था और रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि दंगों में मुरारीलाल की फड़ पर 25 हिंदुओं को जिंदा जला दिया गया था। डर की वजह से बहुत सारे हिंदू परिवार संभल छोड़ने पर मजबूर हो गए थे। इसी गंभीर मुद्दे पर अमित जानी फिल्म लेकर आ रहे हैं और उनका कहना है कि उनकी फिल्म विस्फोट होगी, जो लोगों की बंद आंखों को खोलने का काम करेगी।

इससे पहले अमित जानी ने बसपा सुप्रीमो मायावती की रैली की तारीफ की थी और कहा था कि उनकी रैली अनुशासन और राष्ट्र-हित के साथ होती है। रैली में राष्ट्र-विरोधी नारेबाजी नहीं की जाती।

--आईएएनएस

