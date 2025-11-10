19 साल बाद भी ‘विवाह’ का जादू कायम, राजश्री फिल्म्स ने शेयर किए यादगार लम्हे

मुंबई, 10 नवंबर (आईएएनएस)। अभिनेत्री अमृता राव और शाहिद कपूर स्टारर फिल्म 'विवाह' की रिलीज को 19 साल पूरे हो गए हैं। सोमवार को मेकर्स ने फिल्म के पुराने लम्हों को ताजा किया।

सूरज बडजात्या ने इस फिल्म में अरेंज मैरिज को इतनी खूबसूरती से दर्शाया था कि दर्शकों को लगता था कि वे किसी की शादी की कैसेट देख रहे हैं।

इसी कड़ी में राजश्री फिल्म्स ने रिलीज के 19 साल पूरे होने पर इंस्टाग्राम पर फिल्म की कुछ पुरानी तस्वीरें पोस्ट कीं, जिसके साथ उन्होंने याद करते हुए लिखा, "19 साल हो गए जब प्रेम और पूनम ने हमें सिखाया था कि असली जादू एक सच्चे रिश्ते की पवित्रता में होता है। दोनों की पहली मुलाकात की झिझक, सादगी से भरा रिश्ता तय होने का पल और वो दिल को छू लेने वाला इजहार-'मुझे हक है।'

उन्होंने आगे लिखा, "विवाह सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक एहसास है। आपको इस फिल्म का कौन-सा पल सबसे ज्यादा खास लगा है?"

फिल्म के डायलॉग्स और गाने अक्सर सोशल मीडिया पर ट्रेंड करते रहते हैं।

सूरज बड़जात्या ने निर्देशन और निर्माण किया था। फिल्म 'विवाह' में शाहिद कपूर और अमृता राव मुख्य भूमिका में थे। इसके अलावा, फिल्म में आलोक नाथ, अनुपम खेर, सीमा बिस्वास, अमृता प्रकाश, लता सबरवाल, समीर सोनी और मोहनीश बहल भी अहम किरदार निभाते नजर आए थे।

यह फिल्म शाहिद और अमृता की सुपरहिट फिल्मों में से एक थी। सूरज बड़जात्या ने फिल्म 'विवाह' में सगाई से लेकर शादी तक के सफर को दर्शाया था। फिल्म ने रिलीज के बाद बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की थी।

ऐसा पहली बार नहीं था कि शाहिद और अमृता पहली बार साथ में स्क्रीन शेयर कर रहे थे। इससे पहले भी दोनों साथ में 'इश्क विश्क,' 'वाह! लाइफ हो तो ऐसी,' और 'शिखर' जैसी फिल्मों में साथ में नजर आ चुके हैं। अभिनेता शाहिद कपूर जल्द ही फिल्म 'ओ रोमियो' में नजर आएंगे। वहीं, अमृता राव हाल ही में 'जॉली एलएलबी 3' में नजर आई थी।

