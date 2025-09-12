18 साल बाद ‘बिग बॉस’ की मेजबानी करते दिखेंगे जॉली ‘एलएलबी-3’ स्टार अरशद वारसी

मुंबई, 11 सितंबर (आईएएनएस)। ‘बिग बॉस 19’ में इस बार वीकेंड का वार एपिसोड बहुत ही स्पेशल होने वाला है। इसमें अभिनेता अरशद वारसी 18 साल बाद ‘बिग बॉस’ की मेजबानी करते दिखेंगे। इसका मतलब यह भी है कि इस बार दर्शक सलमान खान को वीकेंड के वार एपिसोड में मिस करते दिखाई देंगे।

वीकेंड के वार में अरशद वारसी ही नहीं अक्षय कुमार भी दिखाई देंगे। दरअसल, दोनों स्टार यहां पर अपनी आने वाली फिल्म जॉली ‘एलएलबी-3’ का प्रचार करने पहुंचेंगे। कलर्स टीवी के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर इसका एक वीडियो शेयर किया गया है।

इस वीडियो में अक्षय कुमार कहते दिखाई दे रहे हैं कि इस बार वीकेंड के वार में बिग बॉस के घर की कचहरी वो संभालेंगे। उनके साथ होंगे सौरभ शुक्ला और अरशद वारसी। वीडियो में सौरभ शुक्ला भी बतौर जज शो में शामिल होंगे, मगर ये देखना दिलचस्प होगा कि वो यहां असली-नकली जॉली की लड़ाई सुलझाएंगे या फिर कंटेस्टेंट की क्लास लगाएंगे।

यह पहली बार नहीं है जब अक्षय कुमार या अरशद वारसी बिग बॉस में नजर आएंगे। अक्षय कुमार बिग बॉस के 11वें सीजन के ग्रैंड फिनाले में भी नजर आए थे। वहीं अरशद वारसी इस रियलिटी शो के पहले सीजन को होस्ट कर चुके हैं। बिग बॉस सीजन 1 को अरशद वारसी ने साल 2006 में होस्ट किया था, तब यह सोनी चैनल पर प्रसारित होता था।

पहले सीजन में राखी सावंत, कश्मीरा शाह, संभावना सेठ, रूपाली गांगुली सहित कई अन्य प्रतियोगी शामिल हुए थे। सीजन 1 के विनर बॉलीवुड अभिनेता राहुल रॉय थे, जिन्हें अरशद वारसी ने अपने हाथों से ट्रॉफी सौंपी थी।

वीकेंड के वार में इन दोनों स्टार्स को देखकर लोगों की पुरानी यादें ताजा होने वाली हैं। सलमान क्यों इस वीकेंड नहीं दिखाई देंगे इसकी एक और वजह है। वह अपनी अपकमिंग फिल्म "बैटल ऑफ गलवान" की शूटिंग में व्यस्त रहेंगे। सलमान खान लद्दाख में इसकी शूटिंग कर रहे हैं। इस फिल्म का नया पोस्टर हाल ही में जारी किया गया था। इसमें सलमान खान वर्दी पहने घायल अवस्था में दिखाई दे रहे थे।

‘बिग बॉस सीजन-19’ कलर्स और जियो हॉटस्टार पर रोज प्रसारित हो रहा है। इसे सलमान खान होस्ट कर रहे हैं। इसे रात 9:30 बजे जियो हॉटस्टार और 10:30 बजे कलर्स टीवी पर प्रसारित किया जा रहा है।

