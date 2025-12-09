मनोरंजन

18 की उम्र में मिस एशिया पैसिफिक, 20 में एक्टिंग डेब्यू, सोशल वर्कर और प्रोड्यूसर भी हैं दीया मिर्जा

Dec 09, 2025, 04:17 AM

मुंबई, 8 दिसंबर (आईएएनएस)। 20 साल की उम्र में बतौर मॉडल करियर की शुरुआत करने वाली दीया मिर्जा की गिनती आज फिल्म इंडस्ट्री की सफल अभिनेत्रियों में की जाती है। उन्हें असली पहचान 'रहना है तेरे दिल में' की 'रीना मल्होत्रा' ने दिलाई।

9 दिसंबर को दीया का जन्मदिन है। वह न केवल एक सफल और खूबसूरत अभिनेत्री हैं, बल्कि एक पर्यावरण प्रेमी और सोशल वर्कर भी हैं। साल 2000 से लेकर आज तक उनका सफर सिर्फ ग्लैमर का नहीं रहा, बल्कि सार्थक कामों का भी रहा है।

दीया का जन्म 9 दिसंबर 1981 को हैदराबाद में हुआ। पिता फ्रैंक हैंडरिच जर्मन ग्राफिक और आर्किटेक्चर डिजाइनर थे, जबकि मां दीपा मिर्जा बंगाली इंटीरियर डिजाइनर और लैंडस्केप आर्टिस्ट हैं। जब दीया सिर्फ साढ़े चार साल की थीं, तब उनके माता-पिता अलग हो गए थे।

एक्ट्रेस ने अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री ली। कॉलेज के दिनों में ही दीया ने एक मीडिया फर्म में मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की नौकरी शुरू कर दी थी। इसी दौरान वह कई बड़े ब्रांड्स के लिए प्रिंट और टीवी विज्ञापनों में मॉडलिंग करने लगीं।

साल 2000 में दीया ने मिस इंडिया में हिस्सा लिया और रनर-अप बनीं। इसके बाद मिस एशिया पैसिफिक का खिताब जीतकर उन्होंने पूरे देश का नाम रोशन किया। उस वक्त सिर्फ 18 साल की दीया छा गई थीं। बॉलीवुड में दीया को फिल्म 'रहना है तेरे दिल में' से पहला ब्रेक मिला। साल 2001 में आई फिल्म में दीया की सादगी, गंभीरता और खूबसूरती को दर्शकों ने खूब पसंद किया।

इसके बाद वह 'संजू', 'सलाम मुंबई', 'एसिड फैक्ट्री', 'थप्पड़', और 'शूट आउट एट लोखंडवाला' जैसी फिल्मों में उनकी एक्टिंग को खूब पसंद किया गया, लेकिन दीया कभी सिर्फ ग्लैमर तक सीमित नहीं रहीं। उन्होंने पर्यावरण, महिला सशक्तिकरण, और बच्चों की शिक्षा जैसे मुद्दों पर लगातार आवाज उठाई। वह संयुक्त राष्ट्र की गुडविल एंबेसडर हैं और पर्यावरण के लिए कई कैंपेन चलाती रही हैं।

दीया न सिर्फ एक सफल एक्ट्रेस और सोशल वर्कर हैं, बल्कि प्रोड्यूसर भी हैं और अपनी प्रोडक्शन कंपनी ‘वन इंडिया स्टोरी’ के जरिए बेहतरीन कंटेंट बना रही हैं। प्रोडक्शन कंपनी को उन्होंने साल 2019 में लॉन्च किया था।

