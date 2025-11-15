17 साल बाद भी कायम है 'दोस्ताना' का मैजिक, फिल्म ने प्रियंका चोपड़ा को दिया था 'देसी गर्ल' का टैग

मुंबई, 14 नवंबर (आईएएनएस)। 'कुछ कुछ होता है,' 'कभी खुशी कभी गम,' 'अग्निपथ,' और 'सूर्यवंशी' धर्मा प्रोडक्शन की ऐसी फिल्में थीं, जिन्होंने रिलीज के बाद दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई थी। ऐसी ही एक फिल्म थी 'दोस्ताना,' जिसने दर्शकों के दिलों में खास पहचान बनाई। शुक्रवार को फिल्म ने अपनी रिलीज के 17 साल पूरे कर लिए।

साल 2008 में रिलीज हुई फिल्म 'दोस्ताना' एक ऐसी फिल्म थी, जिसके गाने, किरदार और डायलॉग ने दर्शकों के दिलों में खास पहचान बनाई थी। फिल्म के गाने 'देसी गर्ल', 'मां का लाडला' और 'जानें क्यों' आज भी दर्शकों के दिलों में जिंदा हैं। 'देसी गर्ल' गाना इतना हिट हुआ था कि अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा को आज भी उसी नाम से बुलाया जाता है।

धर्मा प्रोडक्शन ने शुक्रवार को रिलीज का जश्न मनाते हुए इंस्टाग्राम पर फिल्म से जुड़ा क्लिप शेयर किया। प्रोडक्शन ने पोस्ट के कैप्शन में लिखा, "यह दोस्ती, प्यार, दिल टूटने और इनके बीच की सारी भावनाओं की कहानी है। फिल्म दोस्ताना के 17 साल पूरे हो गए हैं।"

रोमांटिक कॉमेडी फिल्म 'दोस्ताना' का निर्देशन तरुण मनसुखानी ने किया था। वहीं निर्माण करण जौहर ने किया था। फिल्म में अभिषेक बच्चन, जॉन अब्राहम, प्रियंका चोपड़ा, किरण खेर, सुष्मिता मुखर्जी और बॉबी देओल जैसे कलाकार अहम रोल में नजर आए थे।

फिल्म की कहानी तीन दोस्तों के ईर्द-गिर्द घूमती है। फिल्म में सैम (अभिषेक बच्‍चन) और कुणाल (जॉन अब्राहम) मियामी में अपने लिए घर ढूंढते हैं। एक घर में उन्हें लड़की होने के कारण फ्लैट नहीं मिलता। इस वजह से जॉन और अभिषेक एक-दूसरे के साथ रिश्ते में होने का झूठा नाटक करते हैं। बाद में दोनों को प्रियंका से प्यार हो जाता है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है, जब स्टोरी में प्रियंका के बॉस की एंट्री होती है।

फिल्म में दर्शकों को कॉमेडी के साथ-साथ रोमांस का तड़का भी देखने को मिला था। धर्मा प्रोडक्शन 2008 में रिलीज हुई इस फिल्म का सीक्वल लेकर आने वाला है, लेकिन इसकी कोई खास जानकारी अब तक सामने नहीं आई है।

--आईएएनएस

एनएस/ पीएके