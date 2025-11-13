14 साल बाद तमिल इंडस्ट्री में कदम रखने के लिए जुटाई हिम्मत, गुलशन देवैया ने बताया आखिर क्यों लगा इतना वक्त?

मुंबई, 13 नवंबर (आईएएनएस)। फिल्म इंडस्ट्री में अलग-अलग किरदारों से अपनी पहचान बनाने वाले अभिनेता गुलशन देवैया अब अपने करियर का एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। उन्होंने अब तक हिंदी फिल्मों में अपनी अभिनय क्षमता से दर्शकों को प्रभावित किया है, लेकिन इस बार वह तमिल मनोरंजन जगत में कदम रखने जा रहे हैं।

उनकी आने वाली तमिल क्राइम ड्रामा सीरीज 'लेगेसी' चर्चा में है। इस सीरीज में वह एक ऐसे किरदार में हैं, जिसके अंदर जिम्मेदारियों और भावनाओं को लेकर जंग है।

आईएएनएस से बात करते हुए गुलशन ने सीरीज के बारे में बताया कि 'लेगेसी' उनके लिए एक नई भाषा और संस्कृति से जुड़ने का अवसर है।

उन्होंने कहा, ''लगभग 14 साल तक हिंदी फिल्मों में लगातार काम करने के बाद अब मुझे लगता है कि मैं अपने करियर को नई दिशा देने के लिए तैयार हूं। तमिल सीरीज में काम करना मेरे लिए सिर्फ एक पेशेवर बदलाव नहीं है, बल्कि यह एक व्यक्तिगत उपलब्धि भी है। जब कोई कलाकार अलग भाषा और परिवेश में काम करता है, तो वह अपने भीतर की सीमाओं को तोड़कर और गहराई से सीखता है।''

उन्होंने कहा, ''अब तक मैंने मुख्य रूप से हिंदी प्रोजेक्ट्स में काम किया है, लेकिन अब मैं खुद को इतना स्थिर महसूस करता हूं कि अलग भाषाओं में भी अपने आप को आजमा सकूं। 'लेगेसी' मेरे लिए वहीं एक बेहतरीन मौका है। मेरे लिए यह गर्व की बात है कि मैं माधवन, निमिषा, अभिषेक, गौतम कार्तिक और तमिल इंडस्ट्री के इतने अनुभवी कलाकारों के साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूं।''

अपने किरदार के बारे में बात करते हुए गुलशन ने बताया कि वह एक ऐसे पुलिस अधिकारी की भूमिका निभा रहे हैं जो अपने फर्ज, परिवार और निजी जीवन के बीच संतुलन नहीं बना पा रहा।

उन्होंने कहा, "यह किरदार मेरे लिए भावनात्मक रूप से काफी चुनौतीपूर्ण रहा है, क्योंकि इसमें मैं एक ऐसे इंसान की भूमिका में हूं जो एक ओर ड्यूटी के प्रति निष्ठावान है, तो दूसरी ओर उसका मन पारिवारिक जिम्मेदारियों में अटका हुआ है।"

गुलशन ने कहा कि 'लेगेसी' के सेट पर काम करना उनके लिए शानदार अनुभव रहा है और वह जल्द ही चेन्नई जाकर शूटिंग शेड्यूल को पूरा करेंगे।

हाल ही में मेकर्स ने सीरीज का पोस्टर जारी किया, जिसमें गुलशन देवैया का दमदार पुलिस लुक सामने आया। इस पोस्टर को देखने के बाद दर्शकों की उत्सुकता और बढ़ गई।

--आईएएनएस

पीके/एबीएम