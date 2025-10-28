मनोरंजन

13 साल बाद भारत आए पॉप स्टार एनरिक इग्लेसियस, बोले, 'वापसी हमेशा प्राथमिकता थी'

Oct 28, 2025, 10:57 AM

मुंबई, 28 अक्टूबर (आईएएनएस)। फेमस पॉप स्टार एनरिक इग्लेसियस 13 साल बाद भारत आए हैं। वह मुंबई में 29 और 30 अक्टूबर को बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में कॉन्सर्ट करेंगे। उनके इस टूर को लेकर भारतीय फैंस भी काफी उत्साहित हैं, इससे बहुत से लोगों की यादें ताजा हो गई हैं, जो गायक एनरिक इग्लेसियस के गाने एमपी3 प्लेयर या फिर कैसेट पर सुनते थे।

इग्लेसियस पहली बार 2004 में भारत आए थे, और फिर 2012 में उनका टूर था। अब वह फिर से यहां के लोगों के सामने परफॉर्म करने के लिए तैयार हैं। इग्लेसियस ने आईएएनएस को दिए एक खास इंटरव्यू में बताया कि भारत का टूर उनकी प्राथमिकता में था।

इग्लेसियस ने आईएएनएस से कहा, "कोई ब्रेक नहीं था, बस नए एल्बम और दूसरे देशों के टूर में समय लग जाता है। लेकिन भारत लौटना हमेशा से मेरी पहली पसंद रही है और मैं इससे ज्यादा खुश नहीं हो सकता।"

इग्लेसियस को किंग ऑफ लैटिन पॉप भी कहा जाता है। वैश्विक संगीत जगत में भारत की महत्वपूर्ण स्थिति पर बात करते हुए उन्होंने कहा, "ऐसा होना ही था और मैं इससे अधिक खुश नहीं हो सकता। भारत में संगीत के अद्भुत प्रशंसक हैं। उनके मन में संगीत के लिए बहुत सम्मान और प्रशंसा है। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि जब भी मैं भारत में परफॉर्म करता हूं तो फैंस की प्रतिक्रिया बहुत ही अनोखी होती है। उनकी ऊर्जा अद्भुत होती है।"

यह पूछे जाने पर कि क्या वह कभी भारतीय कलाकारों के साथ सहयोग करने या अपने संगीत में भारतीय आवाज को शामिल करने पर विचार करेंगे, इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा, "मैं हमेशा नए विचारों के लिए खुला रहता हूं और आप कह नहीं सकते कि यह कभी भी उनके साथ हो सकता है।"

भारतीय शास्त्रीय संगीत, लोकगीत, इंडी और बॉलीवुड संगीत की एक बहुत बड़ी विरासत है। यह पूछे जाने पर कि क्या वह इसे सुनते हैं या किसी धुन ने उनको प्रभावित किया, तो उन्होंने कहा, "हर दिन मैं जो कुछ भी सुनता हूं, उससे कुछ हद तक प्रभावित होता हूं।"

1995 में अपनी संगीत यात्रा शुरू करने के बाद इग्लेसियस ने ‘बैलामोस’, ‘हीरो’, ‘एस्केप’, ‘एडिक्टेड’, ‘रिदम डिवाइन’, ‘टुनाइट’, और ‘डर्टी डांसर’ जैसे सदाबहार गाने गाए हैं।

बता दें कि उनके शो के टिकट तुरंत ही बिक गए थे। टिकट की कीमत सामान्य एंट्री के लिए 7,000 रुपए और वीआईपी के लिए 14,000 रुपए रखी गई थी।

--आईएएनएस

जेपी/एएस

