'12वीं फेल' के दो साल पूरे होने पर भावुक हुए विक्रांत मैसी, कहा- इस फिल्म ने पूरा किया मेरा राष्ट्रीय पुरस्कार का सपना

मुंबई, 27 अक्टूबर (आईएएनएस)। अभिनेता विक्रांत मैसी की फिल्म '12वीं फेल' को रिलीज हुए पूरे दो साल हो गए हैं। इस अवसर पर विक्रांत ने अपने अनुभव और भावनाएं साझा की। यह फिल्म न केवल उनके करियर का एक महत्वपूर्ण पड़ाव रही है, बल्कि उनके लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने का गर्व भी लेकर आई।

फिल्म ने दर्शकों के बीच काफी सराहना पाई और उनके अभिनय को भी एक नई पहचान दी। इस मौके पर अभिनेता ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि आगे भी वह लोगों के समय और भरोसे के योग्य बने रहेंगे।

विक्रांत मैसी ने अपने राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने के अनुभव को बेहद भावुकता के साथ साझा किया। उन्होंने कहा, ''राष्ट्रीय पुरस्कार मेरे जीवन का सबसे गर्व भरा पल है। जब मैं 20 साल का था, तब मैंने अपने मन में इस सफलता का सपना देखा था। अब मेरा सपना सच हो गया है और इसे महसूस करना मेरे लिए बेहद अद्भुत और अविश्वसनीय है। अगर यह पुरस्कार मेरी मेहनत और समर्पण का प्रमाण है, तो मैं चाहता हूं कि आने वाले समय में भी लोग मुझ पर ऐसा ही भरोसा बनाए रखें।''

बता दें कि फिल्म '12वीं फेल' 2019 में प्रकाशित अनुराग पाठक की किताब पर आधारित है। कहानी मनोज कुमार शर्मा और श्रद्धा जोशी शर्मा की असल जीवन की संघर्षपूर्ण यात्रा पर आधारित है। मनोज कुमार शर्मा ने गरीबी और कठिनाइयों को पार कर भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) में सफलता हासिल की, जबकि श्रद्धा जोशी शर्मा भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) में एक सफल अधिकारी बनीं। फिल्म उनके दृढ़ संकल्प, मेहनत और आत्मविश्वास की कहानी बताती है।

इस फिल्म का निर्देशन विधु विनोद चोपड़ा ने किया। फिल्म में विक्रांत मैसी के अलावा मेधा शंकर, अनंत जोशी, अंशुमान पुष्कर और प्रियांशु चटर्जी भी मुख्य भूमिकाओं में हैं।

वहीं, विक्रांत मैसी के करियर पर नजर डालें तो, उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 'धूम मचाओ धूम', 'धर्म वीर', 'बालिका वधू', और 'कुबूल है' जैसे टीवी शोज से की। इसके बाद उन्होंने फिल्मों में छोटे-छोटे रोल निभाकर बॉलीवुड में कदम रखा। उनकी शुरुआती फिल्मों में 'लुटेरा', 'दिल धड़कने दो', और 'हाफ गर्लफ्रेंड' जैसी फिल्में शामिल हैं।

फिल्म 'ए डेथ इन द गंज' में मुख्य भूमिका निभाने के बाद विक्रांत के करियर में बड़ा मोड़ आया। इसके बाद उन्होंने कई अलग-अलग शैली की फिल्मों में काम किया, जिनमें बायोग्राफिकल ड्रामा 'छपाक', रोमांटिक कॉमेडी फिल्म 'डॉली किट्टी और वो चमकते सितारे', मिस्ट्री थ्रिलर 'हसीन दिलरुबा', पारिवारिक ड्रामा 'रामप्रसाद की तेरहवीं' और रोमांटिक थ्रिलर 'लव हॉस्टल' शामिल हैं।

इसके अलावा, उन्होंने 'मिर्जापुर', 'ब्रोकन बट ब्यूटीफुल' और 'क्रिमिनल जस्टिस' जैसी वेब सीरीज में भूमिकाएं अदा की। अब दर्शकों को उनकी फिल्म 'व्हाइट' का इंतजार है, जिसमें वह श्री श्री रवि शंकर का रोल निभाएंगे।

--आईएएनएस

पीके/एएस