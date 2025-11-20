120 Bahadur Film : रणदीप हुड्डा ने '120 बहादुर' टीम को दी बधाई, बताया त्याग और बहादुरी की शानदार कहानी

मुंबई: 1962 के भारत-चीन युद्ध की पृष्ठभूमि पर बनी '120 बहादुर' शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज के लिए तैयार है। मुंबई में फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई, जिसमें एक्टर रणदीप हुड्डा के अलावा कई प्रमुख हस्तियों ने शिरकत की। हुड्डा ने फिल्म की तारीफ करते हुए इसे शानदार बताया।

रणदीप हुड्डा ने फिल्म देखने के बाद सोशल मीडिया पर खुलकर तारीफ की। उन्होंने इसे बॉन्डिंग, त्याग और जबरदस्त बहादुरी से भरी दिल छू लेने वाली फिल्म बताया।

रणदीप ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए लिखा, "क्या कहानी है, वीरता की कहानी को बहुत अच्छे से बताया गया है। बॉन्डिंग, त्याग और जबरदस्त बहादुरी की एक बहुत ही दिल को छू लेने वाली फिल्म। फरहान अख्तर और बाकी शानदार कास्ट को सलाम। दादा किशन की जय। बधाई हो टीम।"

फिल्म '120 बहादुर' का निर्देशन रजनीश 'रजी' घई ने किया है, जबकि इसे एक्सेल एंटरटेनमेंट और ट्रिगर हैपी स्टूडियोज ने प्रोड्यूस किया है। फरहान अख्तर फिल्म में मेजर शैतान सिंह के किरदार में हैं, जिन्हें परम वीर चक्र भी मिला था। वहीं, राशी खन्ना फिल्म में शगुन कंवर के रूप में दिखाई दे रही हैं, जो मेजर की पत्नी का किरदार निभा रही हैं। इसके अलावा, अंकित सिवाच भी फिल्म में महत्वपूर्ण भूमिका में हैं।

फिल्म की कहानी पर नजर डालें तो यह रेजांग ला की लड़ाई पर बनी है, जहां 120 भारतीय सैनिकों ने 3,000 चीनी सैनिकों के खिलाफ डटकर मुकाबला किया। यह फिल्म सैनिकों की वीरता और देशभक्ति की भावना को शानदार तरीके से पर्दे पर पेश करती है।

फिल्म के लिए फरहान अख्तर ने खूब मेहनत की है। फरहान ने लद्दाख की कठिन परिस्थितियों में शूटिंग की थी। फिल्म की शूटिंग 14,000 फीट की ऊंचाई पर हुई थी, जहां का तापमान अक्सर माइनस 5 से माइनस 10 डिग्री तक गिर जाता था।

--आईएएनएस