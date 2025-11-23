मनोरंजन

120 Bahadur Movie : '120 बहादुर' की कहानी को फरहान और उनकी टीम ने शानदार तरीके से पर्दे पर उतारा : गजराज राव

गजराज राव ने ‘120 बहादुर’ की तारीफ कर मेजर शैतान सिंह को नमन किया
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Nov 23, 2025, 04:30 PM
'120 बहादुर' की कहानी को फरहान और उनकी टीम ने शानदार तरीके से पर्दे पर उतारा : गजराज राव

मुंबई: सन 1962 में हुए भारत-चीन के युद्ध पर बनी हालिया रिलीज फिल्म '120 बहादुर' को दर्शकों के साथ ही फिल्म जगत के तमाम सितारों से तारीफ मिल रही है। तारीफ करने वालों की लिस्ट में एक्टर गजराज राव का नाम भी जुड़ चुका है।

अभिनेता ने फिल्म '120 बहादुर' की तारीफ करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम के स्टोरीज सेक्शन का सहारा लिया। फिल्म की जमकर तारीफ करने के साथ उन्होंने मेजर शैतान सिंह और उनके 120 वीर सैनिकों की पलटन को शत-शत नमन किया।

गजराज राव ने फिल्म के एक पोस्टर के साथ कैप्शन में लिखा, “मेजर शैतान सिंह और उनकी वीर पलटन को शत-शत नमन। फरहान और उनकी टीम ने सन 1962 की इस लड़ाई को बेहद मेहनत और सच्चाई के साथ बड़े पर्दे पर उतारा है।"

फिल्म और टीम को शानदार बताते हुए उन्होंने दर्शकों से भी '120 बहादुर' को देखने की अपील की। उन्होंने अपील करते हुए कहा, "'120 बहादुर' को एक बार जरूर देखिए!”

फिल्म '120 बहादुर’ 1962 में भारत-चीन के बीच लद्दाख की रेजांग ला चोटी पर हुए ऐतिहासिक युद्ध पर आधारित है, जिसमें अहिर कंपनी की 120 बहादुर सैनिकों ने 3000 से अधिक चीनी सैनिकों का मुकाबला करते हुए देश की रक्षा की थी। इस युद्ध में मेजर शैतान सिंह को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था।

फरहान अख्तर के प्रोडक्शन हाउस एक्सेल एंटरटेनमेंट और रितेश सिधवानी के बैनर तले बनी इस फिल्म का निर्देशन रजनीश घई ने किया है। फिल्म में मेजर शैतान सिंह की भूमिका में फरहान अख्तर हैं। वहीं, अभिनेत्री राशि खन्ना मेजर की पत्नी शगुन कंवर के किरदार में हैं।

फिल्म '120 बहादुर' एक्सेल एंटरटेनमेंट और ट्रिगर हैपी स्टूडियोज ने मिलकर प्रोड्यूस किया है। फरहान अख्तर, राशी खन्ना के अलावा फिल्म में अंकित सिवाच भी फिल्म में महत्वपूर्ण भूमिका में हैं।

--आईएएनएस

 

 

War MoviesExcel EntertainmentGajraj RaoFarhan AkhtarMajor Shaitan Singh120 BahadurIndian Army StoriesBollywood Films

Related posts

Loading...

More from author

Loading...