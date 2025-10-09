'1008 महामंडलेश्वर यामायी ममता नंद गिरी' बनी ममता कुलकुर्णी ने कराया अपने अनुयायियों से श्रृंगार

दिल्ली, 9 अक्टूबर (आईएएनएस)। नब्बे के दशक में अपनी खूबसूरत अदाओं से सबका दिल जीत लेने वाली अदाकारा ममता कुलकर्णी अब संन्यास ले चुकी हैं और धर्म की राह पर हैं।

2 साल तक सामाजिक जीवन से दूर रहकर आध्यात्म में लीन होने के बाद ममता किन्नर अखाड़ा में शामिल हो गईं। उनका पूरा इंस्टाग्राम अब मंत्रों और धार्मिक वीडियो से भरा रहता है, और अब उन्होंने माता सप्तश्रृंगी के दर्शन के लिए श्रृंगार करते हुए वीडियो पोस्ट किया है।

अदाकारा से साध्वी बनी ममता कुलकर्णी ने अपने सोशल मीडिया पर कई वीडियो पोस्ट किए हैं, जिसमें वो अपने अनुयायियों से घिरी नजर आ रही हैं। कोई उन्हें पगड़ी पहना रहा है, तो कोई फूल-माला अर्पित कर रहा है। उनके साथ कई अन्य लोग और किन्नर समाज से जुड़े लोग भी दिख रहे हैं। वीडियो शेयर कर ममता ने लिखा, "कोजागिरी पूर्णिमा पर माता सप्तश्रृंगी दर्शन के लिए श्री 1008 महामंडलेश्वर यामायी ममता नंद गिरी का श्रृंगार किया गया।" बता दें कि 6 अक्टूबर को कोजागिरी पूर्णिमा थी, जिसके लिए ममता ने लोगों के बीच ये अवतार लिया।

एक्ट्रेस के साध्वी अवतार को लोगों ने खूब ट्रोल किया था। उन्होंने जनवरी में हुए महाकुंभ में डुबकी लगाकर गृहस्थ जीवन त्याग कर संन्यासी बनने की घोषणा की थी। ममता का दावा था कि उन्होंने किन्नर अखाड़े की अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी से दीक्षा ली थी और उन्होंने ही उन्हें धार्मिक मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी थी।

साध्वी अवतार में दिखने वाली ममता ने भले ही अब संन्यास ले लिया है, लेकिन उनका जीवन हमेशा विवादों से घिरा रहा है। उनका नाम मशहूर गैंगस्टर छोटा राजन के करीबी आदमी विक्की गोस्वामी से जुड़ा। विक्की गोस्वामी को ड्रग्स की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और एक्ट्रेस पर भी ड्रग्स तस्करी में लिप्त होने के आरोप लगे थे। हालांकि, ममता ने दावा किया था कि वह विक्की के बिजनेस के बारे में कुछ नहीं जानती थी और उनका 2,000 करोड़ की ड्रग्स तस्करी से कोई लेना देना नहीं है। बता दें कि विक्की और ममता ने 2013 में शादी कर ली थी। विक्की से शादी करने से पहले एक्ट्रेस ने फिल्मों को अलविदा कह दिया था। एक्ट्रेस काफी समय तक गुमनाम रही थी।

--आईएएनएस

पीएस/जीकेटी