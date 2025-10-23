100 दिनों से नॉन-स्टॉप शूटिंग कर रहे हैं भुवन बाम, मध्य प्रदेश भी जाएंगे

मुंबई, 23 अक्टूबर (आईएएनएस)। अभिनेता और कंटेंट क्रिएटर भुवन बाम इन दिनों काफी बिजी चल रहे हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि वह कई दिनों से लगातार शूटिंग कर रहे हैं। यह शूटिंग करीब 100 दिनों से चल रही है। अभी भी कुछ दिनों की शूटिंग बाकी है।

भुवन ने आईएएनएस को दिए एक खास इंटरव्यू में बताया कि वह कई प्रोजेक्ट्स और कमिटमेंट्स को पूरा करने में जुटे हुए हैं। उनके पास सांस लेने तक की फुर्सत नहीं है।

भुवन बाम ने आईएएनएस से कहा, "हां, मेरा शेड्यूल इन दिनों काफी व्यस्त रहा है। मैं लगभग 100 दिनों से लगातार शूटिंग कर रहा हूं, हर तरह की कमिटमेंट को पूरा करते हुए। मेरे शूटिंग शेड्यूल में अभी भी 15-20 दिन बाकी हैं।"

इन दिनों वह मुंबई में एक प्रोजेक्ट की शूटिंग कर रहे हैं। बहुत जल्द ही वह शूटिंग के लिए मध्य प्रदेश जाएंगे। भुवन ने कहा, "मुंबई के बाद मैं आने वाले दिनों में शूटिंग के लिए मध्य प्रदेश जाऊंगा। मैं अपने नए शो के स्क्रीन पर रिलीज होने का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं।"

एक सूत्र ने बताया कि भुवन ने हाल ही में मध्य प्रदेश में ‘द रेवोल्यूशनरीज’ नाम के प्रोजेक्ट के लिए शूटिंग की थी। ऐसी भी चर्चा है कि वह राज्य में ‘ढिंढोरा 2’ के कुछ हिस्सों की शूटिंग भी कर सकते हैं।

भुवन बाम मशहूर यूट्यूबर हैं। वह अपने हिट चैनल ‘बीबी की वाइन्स’ से प्रसिद्ध हुए, जो अपने कॉमिक और अतरंगी किरदारों के लिए लोगों के बीच फेमस है। भुवन बाम अब करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शंस के तहत अपने बड़े बॉलीवुड डेब्यू की तैयारी कर रहे हैं। बॉलीवुड में कदम रखने से पहले भुवन बाम ने ‘ताजा खबर’ और ‘ढिंढोरा’ जैसी सफल वेब सीरीज के जरिए ओटीटी की दुनिया में अपनी पहचान बनाई।

बताया जा रहा है कि भुवन की इस फिल्म का नाम 'कुकू की कुंडली' होगा। इसमें वामिका गब्बी और भुवन बाम की जोड़ी दिखाई देगी। यह एक रोमांटिक-कॉमेडी होगी, जिसका निर्देशन शरण शर्मा करने वाले हैं। फिल्म की डिटेल्स अभी लोगों को बताई नहीं गई हैं, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि जल्द ही मेकर्स इसकी घोषणा करेंगे।

