10 साल के लंबे संघर्ष के बाद मां बनीं संभावना सेठ, सरोगेसी से जुड़वां बच्चों का हुआ जन्म

मुंबई, 4 जून (आईएएनएस)। टीवी और मनोरंजन जगत की चर्चित अभिनेत्री संभावना सेठ के घर आखिरकार खुशियों ने दस्तक दे दी है। लंबे इंतजार के बाद संभावना सेठ और उनके पति अविनाश द्विवेदी माता-पिता बन गए हैं। इस कपल ने सरोगेसी के जरिए जुड़वां बच्चों का स्वागत किया है। इस खास पल को उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए अपने चाहने वालों के साथ साझा किया और अपनी भावनाएं व्यक्त कीं।

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संभावना सेठ ने इंस्टाग्राम पर पति अविनाश द्विवेदी के साथ एक जॉइंट पोस्ट साझा किया। इस पोस्ट के जरिए उन्होंने अपने जुड़वां बच्चों के जन्म की जानकारी दी। उन्होंने पोस्ट के साथ अस्पताल की कई तस्वीरें भी साझा कीं, जिनमें वे दोनों बेहद खुश नजर आ रहे हैं। एक तस्वीर में संभावना की आंखों में खुशी के आंसू दिखाई दे रहे हैं। वहीं अविनाश उनके पास खड़े होकर उन्हें संभालते और हौसला देते नजर आए।

पोस्ट के साथ संभावना और अविनाश ने लिखा, ''इस साल दीपावली मेरे घर समय से पहले आ गई है। लक्ष्मी और गणेश दोनों घर आ गए। हम भगवान के आभारी हैं। हर हर महादेव।''

इस पोस्ट के कमेंट में अभिनेत्री गौहर खान ने बच्चों और परिवार के लिए ढेर सारी खुशियों और सुरक्षा की दुआ की। उन्होंने लिखा, 'भगवान आप दोनों और बच्चों पर हमेशा कृपा बनाए रखें। बहुत खुश हूं और अल्लाह उन्हें सुरक्षित और खुश रखे। आमीन।'

वहीं, उर्फी जावेद ने भी उन्हें दिल से बधाई दी। इसके अलावा, अभिनेत्री देबिना बनर्जी ने भी अपनी खुशी जाहिर करते हुए शुभकामनाएं दीं। उन्होंने लिखा, ''यह सुनकर बहुत खुशी हुई। बेस्ट है। गणपति बप्पा मोरया।'' किश्वर मर्चेंट और रोहित पुरोहित ने भी इस खास मौके पर कपल को बधाई दी। सोशल मीडिया पर लगातार शुभकामनाओं का सिलसिला जारी है।

माता-पिता बनने का सफर संभावना सेठ के लिए बिल्कुल आसान नहीं रहा। उन्होंने पहले कई बार अपने संघर्ष के बारे में खुलकर बात की थी। संभावना ने बताया था कि मां बनने की चाह में उन्होंने लगभग 10 वर्षों तक लगातार कोशिश की। इस दौरान उन्होंने सात बार आईवीएफ का सहारा लिया। लेकिन, हर बार निराशा का सामना करना पड़ा। कई बार गर्भपात का दर्द झेलना पड़ा और इलाज के कारण शारीरिक और मानसिक परेशानियों से भी गुजरना पड़ा।

लंबे संघर्ष और कई असफल प्रयासों के बाद संभावना और अविनाश ने सरोगेसी का रास्ता चुना। इसी प्रक्रिया के जरिए आज दोनों जुड़वां बच्चों के माता-पिता बन पाए हैं।

--आईएएनएस

पीके/एबीएम