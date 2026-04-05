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यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा बढ़ाने के लिए भारतीय रेलवे डिब्बों का आधुनिकीकरण कर रहा है: अश्विनी वैष्णव

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Apr 06, 2026, 07:08 AM

नई दिल्ली, 5 अप्रैल (आईएएनएस)। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रविवार को कहा कि भारतीय रेलवे यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से ट्रेन के डिब्बों के आधुनिकीकरण के लिए बड़े प्रयास कर रहा है।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में रेल मंत्री ने बताया कि इस पहल के तहत नए डिब्बों के डिजाइन और बेहतर शौचालय मॉडल विकसित किए गए हैं।

उन्होंने आगे कहा कि मौजूदा डिब्बों को नई सुविधाओं से लैस करके एक उन्नत नमूना डिब्बा पहले ही तैयार कर लिया गया है।

वैष्णव ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा बढ़ाने के लिए रेलवे ने नए डिजाइन और बेहतर शौचालय सुविधाओं वाले डिब्बों के मॉडल तैयार किए हैं। एक मौजूदा कोच को अपग्रेड करके एक सैंपल कोच बनाया गया है।

वैष्णव ने अपग्रेड किए गए कोच का एक वीडियो भी साझा किया, जिसमें बेहतर इंटीरियर और स्वच्छता सुविधाओं को दिखाया गया है, जिनका उद्देश्य यात्रियों के लिए ट्रेन यात्रा को और अधिक आरामदायक बनाना है।

यह कदम भारतीय रेलवे द्वारा अपने पूरे नेटवर्क में यात्रा अनुभव को बेहतर बनाने के व्यापक प्रयासों का हिस्सा है। रेल मंत्री की ये टिप्पणियां चल रहे बुनियादी ढांचे के उन्नयन कार्यों के साथ आई हैं, जिनमें नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का पुनर्निर्माण भी शामिल है।

वैष्णव के अनुसार, यह परियोजना तेजी से आगे बढ़ रही है, जिसमें सुरक्षा और यात्री सुविधा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

पुनर्विकास योजना के तहत, निगरानी और सुरक्षा को मजबूत करने के लिए स्टेशन परिसर में लगभग 1,500 एआई-सक्षम कैमरे लगाए जाएंगे।

रेलवे कर्मचारियों और विक्रेताओं को पहचान पत्र और वर्दी जारी की जाएगी ताकि उनकी बेहतर पहचान हो सके, साथ ही यात्रियों की सुविधा के लिए नए साइनबोर्ड लगाए जाएंगे।

इसके अलावा, अंतिम मील कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए स्टेशन को टैक्सी सेवाओं से जोड़ा जाएगा।

वैष्णव ने पिछले कुछ वर्षों में रेलवे सुरक्षा में हुए सुधारों पर भी प्रकाश डाला है। लोकसभा में हाल ही में दिए गए एक लिखित उत्तर में, उन्होंने कहा कि गंभीर ट्रेन दुर्घटनाओं में उल्लेखनीय कमी आई है, हाल के वर्षों में लगभग 90 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है।

मंत्री द्वारा साझा किए गए आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, गंभीर रेल दुर्घटनाओं की संख्या 2014-15 में 135 से घटकर 2025-26 में (28 फरवरी तक) मात्र 14 रह गई है।

--आईएएनएस

एमएस/

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