यशराज फिल्म्स की तीन फिल्में 2026 से ब्रिटेन में बनेंगी : ब्रिटिश पीएम कीर स्टार्मर

नई दिल्ली, 8 अक्टूबर (आईएएनएस)। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर बुधवार को भारत पहुंचे। उनके साथ आए प्रतिनिधिमंडल को उन्होंने देश से भारत आने वाला अब तक का सबसे बड़ा व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल बताया। पीएम स्टार्मर ने यशराज फिल्म्स स्टूडियो का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने घोषणा की कि 2026 से यशराज फिल्म्स की तीन फिल्में ब्रिटेन में बनेंगी।

यहां भारतीय व्यापारिक नेताओं को संबोधित करते हुए ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कहा, "यह यूनाइटेड किंगडम द्वारा भारत भेजा गया अब तक का सबसे बड़ा व्यापार मिशन है, जो दो पार्ट में होगा।" इस साल की शुरुआत में प्रधानमंत्री मोदी ने मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर हस्ताक्षर करने के लिए यूनाइटेड किंगडम का दौरा किया था।

मुंबई पहुंचने पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने एक फुटबॉल ट्रेनिंग सेंटर और यशराज फिल्म्स स्टूडियो का दौरा किया। इस दौरान एक्ट्रेस रानी मुखर्जी भी उनके साथ थीं। प्रधानमंत्री ने एक्ट्रेस और यशराज फिल्म के सीईओ अक्षय विधानी के साथ एक फिल्म भी देखी।

प्रधानमंत्री स्टार्मर ने घोषणा की कि भारत के प्रमुख फिल्म बैनर, यशराज फिल्म्स द्वारा निर्मित तीन फिल्मों की शूटिंग 2026 से ब्रिटेन में की जाएगी। उन्होंने कहा कि इससे ब्रिटेन में 3,000 से अधिक नौकरियां पैदा होंगी।

प्रधानमंत्री मोदी गुरुवार को अपने ब्रिटिश समकक्ष से मिलेंगे। उन्होंने भारत आने पर स्टार्मर का स्वागत किया।

पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "ब्रिटेन के अब तक के सबसे बड़े व्यापार प्रतिनिधिमंडल के साथ भारत की आपकी पहली ऐतिहासिक यात्रा पर प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर का स्वागत है। एक मजबूत, पारस्परिक रूप से समृद्ध भविष्य के हमारे साझा दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए 9 अक्टूबर को हमारी बैठक का बेसब्री से इंतजार है।"

प्रधानमंत्री स्टार्मर भारत की दो दिवसीय यात्रा पर हैं, और दोनों नेताओं द्वारा 'विजन 2035' रोडमैप के माध्यम से भारत-ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी के तहत प्रगति की समीक्षा करने की उम्मीद है। यह एक 10-वर्षीय योजना है जिसमें व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार, रक्षा और सुरक्षा, जलवायु और ऊर्जा, स्वास्थ्य, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों को शामिल किया गया है।

ब्रिटिश एयरवेज ने भी भारत के लिए अपनी विस्तार योजनाओं की पुष्टि की है, क्योंकि एयरलाइन ने प्रधानमंत्री स्टार्मर के नेतृत्व में ब्रिटेन सरकार के एक बड़े व्यापार मिशन को भारत में आयोजित किया था। अपनी भारत यात्रा के दौरान इंस्टाग्राम पर एक लेटेस्ट पोस्ट में, प्रधानमंत्री स्टार्मर ने कहा, "ब्रिटिश व्यवसायों के लिए भारत में वृद्धि का मतलब ब्रिटिश लोगों के लिए घर पर अधिक नौकरियां हैं।"

