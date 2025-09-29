यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो : कौशल विकास, खादी और युवा उद्यमिता छाए, विजिटर्स की संख्या 4 लाख के पार

ग्रेटर नोएडा, 28 सितंबर (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो के चौथे दिन रविवार को इंडिया एक्सपो मार्ट नवाचार, कौशल और परंपरा के अनूठे संगम का साक्षी बना। कुल 1,34,938 दर्शकों ने मेले में शिरकत की, जिसमें 36,307 बी2बी और 98,631 बी2सी विजिटर्स शामिल रहे।

इस तरह पहले चार दिनों में कुल विजिटर्स की संख्या 4,00,467 को पार कर गई। दिनभर चले सेमिनार, पैनल डिस्कशन, पुरस्कार समारोह और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने इस व्यापारिक आयोजन को उत्सव का रूप दे दिया।

गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित पैनल चर्चा में विशेषज्ञों ने पाठ्यक्रम को उद्योगों की जरूरतों के अनुरूप ढालने और इंटर्नशिप व व्यावसायिक प्रशिक्षण को शिक्षा व्यवस्था का अनिवार्य हिस्सा बनाने पर जोर दिया।

इस ट्रेड शो में सीएम युवा कॉन्क्लेव आकर्षण का केंद्र बना, जिसमें 113 स्टॉलों वाले इस कॉन्क्लेव में 49 फ्रेंचाइज ब्रांड, 64 मशीनरी सप्लायर और 26 बिजनेस ऑन व्हील्स शामिल रहे।

इसमें अब तक 8,300 से ज्यादा बिजनेस इनक्वायरी और 7,500 से ज्यादा पंजीकरण दर्ज हुए। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में पहुंचे राज्य सूचना आयुक्त वीरेंद्र सिंह वत्स ने आयोजन का जायजा लिया।

उन्होंने कहा कि यहां उमड़ी युवाओं की भीड़ बताती है कि यूपी का युवा सपने देखने के साथ उन्हें पूरा करने का साहस भी रखता है। यह आयोजन रोजगार के नए दरवाजे खोल रहा है। इसकी अवधि और बढ़ाई जानी चाहिए।

उन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस, पर्यटन, नमामि गंगे, ओडीओपी, जेसीएस हनी और ऑटोमोबाइल कंपनियों के स्टॉलों का अवलोकन किया। ट्रेड शो के चौथे दिन भी बी2बी मीटिंग्स का सिलसिला जारी रहा।

टेक्सटाइल, हैंडीक्राफ्ट, लेदर, फूड प्रोसेसिंग, फार्मा और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों के उत्पादों ने विदेशी खरीदारों का ध्यान आकर्षित किया। विशेष रूप से ओडीओपी (ओडीओपी) और जीआई टैग वाले उत्पादों ने उत्तर प्रदेश की विशिष्ट पहचान को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित किया।

--आईएएनएस

पीकेटी/एबीएम