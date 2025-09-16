यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के तीसरे संस्करण की तैयारियों का जायजा लेने 19 को आएंगे सीएम योगी

ग्रेटर नोएडा, 16 सितंबर (आईएएनएस)। ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर और मार्ट में 25 सितंबर से शुरू होने वाले उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो के तीसरे संस्करण की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। यह आयोजन न सिर्फ देश बल्कि विदेश से भी मेहमानों और कंपनियों को आकर्षित करेगा।

कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने की संभावना जताई जा रही है। इसको देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 19 सितंबर को गौतमबुद्ध नगर पहुंचकर तैयारियों का निरीक्षण करेंगे।

उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो प्रदेश की औद्योगिक, सांस्कृतिक और आर्थिक शक्ति को प्रदर्शित करने का एक बड़ा मंच बन चुका है। इसके पिछले यानी दूसरे संस्करण में लगभग ढाई लाख से अधिक लोग शामिल हुए थे। इस दौरान देश-विदेश की कंपनियों को सीधे उत्पादक कंपनियों से जुड़ने का अवसर मिला।

इसके साथ ही आम जनता ने भी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में तैयार और निर्यात हो रहे उत्पादों को नजदीक से देखा और समझा। यही कारण है कि तीसरे संस्करण को लेकर उद्योग जगत के साथ-साथ आम लोगों में भी खासा उत्साह है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अधिकारियों को कार्यक्रम की तैयारियों के लिए दिशा-निर्देश दे रहे हैं। जिला और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय है। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के साथ-साथ साफ-सफाई और सौंदर्यीकरण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

एक्सपो सेंटर के आसपास की सड़कों की मरम्मत, गड्ढों को भरने और अन्य कार्य तेजी से पूरे कराए जा रहे हैं। सूत्रों के अनुसार, अगर प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम तय होता है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 24 सितंबर को एक बार फिर गौतमबुद्ध नगर आएंगे और 25 सितंबर तक यहां मौजूद रहेंगे। इस दौरान वे सुरक्षा व्यवस्था, मेहमानों की सुविधा और अन्य तैयारियों की निगरानी करेंगे।

उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो प्रदेश की छवि को वैश्विक मंच पर स्थापित करने की दिशा में एक अहम कदम माना जाता है। यहां घरेलू और अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के बीच कारोबार के नए अवसर पैदा होते हैं। साथ ही, यह आयोजन प्रदेश के छोटे और मध्यम उद्यमों को भी वैश्विक बाजार से जोड़ने का अवसर प्रदान करता है।

