'यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो' का शुभारंभ, सीएम योगी ने कहा, 'उत्तर प्रदेश बना देश का ग्रोथ इंजन'

ग्रेटर नोएडा, 25 सितंबर (आईएएनएस)। ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो मार्ट में आयोजित 'यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो' के शुभारंभ के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए उन्हें ‘नेक्स्ट जेनरेशन जीएसटी रिफॉर्म’ लागू करने और प्रदेश सहित देश के व्यापारियों, उद्यमियों एवं मध्यम वर्ग को दीपावली पूर्व उपहार देने के लिए धन्यवाद दिया।

सीएम योगी ने कहा कि जुलाई 2017 में लागू 'वन नेशन, वन टैक्स' की परिकल्पना ने भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती दी है।

उन्होंने कहा कि मार्केट में नई जीवंतता आई है, उपभोक्ताओं का विश्वास बढ़ा है और परंपरागत उद्योगों को नया जीवनदान मिला है।

उन्होंने बताया कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी की 'अंत्योदय से राष्ट्रोदय' की प्रेरणा को यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो मूर्त रूप दे रहा है। 'आत्मनिर्भर भारत' और 'मेक इन इंडिया' से 'मेक फॉर द वर्ल्ड' के दृष्टिकोण को साकार करते हुए यह आयोजन प्रदेश की अर्थव्यवस्था को वैश्विक पहचान दिला रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ट्रेड शो में 80 देशों के 550 से अधिक खरीदार और 2,225 एग्जीबिटर्स हिस्सा ले रहे हैं। यूपी अपने 77 जीआई टैग उत्पादों और 'वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट' जैसी योजनाओं के जरिए देश का पहला राज्य है, जिसने स्थानीय उद्यमों को अंतरराष्ट्रीय मंच दिया है।

उन्होंने बताया कि फरवरी 2023 में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जिनमें से 12 लाख करोड़ धरातल पर उतर चुके हैं। नवंबर तक 5 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों पर कार्य प्रारंभ होने जा रहा है।

सीएम योगी ने कहा कि आज यूपी बीमारू राज्य की छवि से निकलकर प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में देश का ग्रोथ इंजन बन चुका है। कानून-व्यवस्था चुस्त-दुरुस्त है, आईटी सेक्टर को इंडस्ट्री का दर्जा दिया गया है और सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग सहित कई क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश निवेश का आकर्षक गंतव्य बन रहा है।

उन्होंने यह भी घोषणा की कि लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती पर प्रदेश के हर जनपद में 100 एकड़ क्षेत्रफल में इंडस्ट्रियल जोन विकसित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन से उत्तर प्रदेश 'विकसित भारत' के विजन में सबसे बड़ा योगदान देने वाला राज्य बनेगा और यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो इसी दिशा में एक मजबूत कदम है।

--आईएएनएस

पीकेटी/एबीएम