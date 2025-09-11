अर्थव्यवस्था एवं व्यापार

यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो : एक ही छत के नीचे यूपी के जिलों का मिलेगा स्वाद

Sep 11, 2025, 06:35 AM

ग्रेटर नोएडा, 11 सितंबर (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश के अलग-अलग जिलों के जायकों का लुत्फ उठाने का सुनहरा मौका एक बार फिर लोगों को मिलने जा रहा है।

ग्रेटर नोएडा के एक्सपो मार्ट में 25 से 29 सितंबर तक उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो का तीसरा संस्करण आयोजित होगा।

इस आयोजन में इस बार खास तौर पर खाने-पीने के शौकीनों के लिए 25 से अधिक स्टॉल लगाए जाएंगे, जहां विभिन्न जिलों के पारंपरिक और मशहूर पकवान लोगों का मन मोह लेंगे। खानपान के इन स्टॉल्स में बनारस का पान, लखनऊ की चाट, खुर्जा की खुरचन, आगरा का पेठा, जौनपुर की इमरती और अन्य व्यंजन शामिल होंगे।

इसके अलावा, मुरादाबाद की बिरयानी, अवध की दाल-बाटी-चोखा के साथ-साथ नॉनवेज और अलीगढ़ के पारंपरिक पकवान भी लोगों को उत्तर प्रदेश के अलग-अलग जिलों के स्वाद की याद दिलाएंगे।

यह आयोजन न केवल व्यावसायिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक विविधता को भी एक मंच पर प्रदर्शित करेगा। ट्रेड शो में सिर्फ खानपान ही नहीं, बल्कि हस्तशिल्प, कपड़े, फर्नीचर, कृषि उत्पाद और स्थानीय उद्योगों की विशेषताओं को भी प्रदर्शित किया जाएगा।

इससे न केवल स्थानीय उद्यमियों और कारीगरों को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी उत्तर प्रदेश की पहचान मजबूत होगी।

ट्रेड शो के दूसरे संस्करण में ढाई लाख से अधिक लोग पहुंचे थे। इस बार भी बड़ी संख्या में आगंतुकों के आने की उम्मीद जताई जा रही है। आयोजन समिति का कहना है कि इस बार का कार्यक्रम और भी भव्य होगा, जिसमें देश-विदेश से आने वाले मेहमानों को यूपी की समृद्ध परंपरा, कला और खानपान से परिचित कराया जाएगा।

पांच दिनों तक चलने वाले इस मेले में हर वर्ग के लोगों के लिए कुछ न कुछ खास होगा, जहां कारोबारी वर्ग व्यापारिक अवसर तलाशेंगे, वहीं परिवार और युवा यूपी के स्वाद, संस्कृति और परंपराओं का आनंद उठाएंगे। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का यह तीसरा संस्करण लोगों के लिए एक उत्सव से कम नहीं होगा।

